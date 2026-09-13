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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
رنا عصمت

شاركت الإعلامية مي حلمي جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، وذلك عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام».

تفاصيل إطلالة مى حلمى..

 

وأثارت مر حلمى الجدل بعد فقدان وزنها بشكل ملحوظ، و تألقت مرتدية مايوه باللون البرتقالى الغامق .


ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور بفلير الشفايف و بإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمالملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.
 

وتحرص مى حلمى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرزالصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

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بعد فقدان وزنها مى حلمى تثير الجدل بالمايوه مى حلمى مى حلمى بعد فقدان وزنها صور مى حلمى

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