بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

شاركت الإعلامية مي حلمي جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، وذلك عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام».

تفاصيل إطلالة مى حلمى..

وأثارت مر حلمى الجدل بعد فقدان وزنها بشكل ملحوظ، و تألقت مرتدية مايوه باللون البرتقالى الغامق .



ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور بفلير الشفايف و بإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمالملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.



وتحرص مى حلمى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرزالصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.