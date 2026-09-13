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رابط نتيجة تنسيق الأزهر.. الحدود الدُنيا لكليات علمي بنين وبنات للعام الجامعي الجديد
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رابط نتيجة تنسيق الأزهر.. الحدود الدُنيا لكليات علمي بنين وبنات للعام الجامعي الجديد

تنسيق الأزهر
تنسيق الأزهر
خالد يوسف

​يترقب آلاف من طلاب الثانوية الأزهرية بشغف كبير نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026-2027، عقب إعلان ترشيحات القبول الرسمية للعام الدراسي الجديد عبر البوابة الإلكترونية، حيث تحدد هذه النتيجة ملامح المستقبل التعليمي لكل طالب وطالبة بناءً على المجموع والرغبات وقواعد التوزيع الجغرافي، وفي هذا السياق، كشفت إدارة الجامعة عن الحدود الدنيا لكليات القسمين العلمي والأدبي بنين وبنات، إلى جانب تفاصيل توحيد الحد الأدنى لبعض الكليات، ليبدأ الطلاب فوراً خطوات الاستعلام والاستعداد للتقديم النهائي.

رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026 إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للتنسيق، لمعرفة الترشيح النهائي والكلية أو المعهد الذي تم القبول به،  بالضغط هــنــــــــا


وبمجرد الدخول إلى الموقع، يستكمل الطالب البيانات المطلوبة للاستعلام، ثم تظهر نتيجة الترشيح الخاصة به طبقًا للرغبات التي سجلها وقواعد القبول والمجموع الحاصل عليه.


خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026

يمكن معرفة نتيجة التنسيق من خلال مجموعة خطوات بسيطة:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لتنسيق جامعة الأزهر،  بالضغط هــنــــــــا

- اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجة التنسيق.
- إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- الضغط على أيقونة الاستعلام.
- الاطلاع على نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد.
- الاحتفاظ ببيانات النتيجة لاستكمال إجراءات الالتحاق.

الحدود الدنيا لتنسيق الأزهر 2026 علمي بنين

كشفت نتيجة التنسيق عن الحدود الدنيا لعدد من كليات ومعاهد جامعة الأزهر لطلاب القسم العلمي بنين، وجاءت كالتالي:

الذكاء الاصطناعي: 570 درجة بنسبة 87.69%.
الطب البيطري: 571 درجة بنسبة 87.85%.
العلوم بالقاهرة تخصص عام: 503 درجات بنسبة 77.38%.
الهندسة الزراعية بالقاهرة تخصص عام: 522 درجة بنسبة 80.31%.
المعهد الفني الصحي: 538 درجة بنسبة 82.77%.
الزراعة بالقاهرة تخصص عام: 477 درجة بنسبة 73.38%.
اللغات والترجمة تخصص عام: 482 درجة بنسبة 74.15%.
الإعلام: 460 درجة بنسبة 70.77%.


التجارة بالقاهرة تخصص عام: 489 درجة بنسبة 75.23%.
التربية بالقاهرة تخصص عام: 388 درجة بنسبة 59.69%.
اللغة العربية تخصص عام: 383 درجة بنسبة 58.92%.
الشريعة والقانون بالقاهرة: 423 درجة بنسبة 65.07%.
الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة: 377 درجة بنسبة 58%.
القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين بالقاهرة: 381 درجة بنسبة 58.61%.
القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين طنطا: 343 درجة بنسبة 52.77%.


تنسيق جامعة الأزهر 2026 علمي بنات

أما بالنسبة إلى طالبات القسم العلمي، فقد شملت الحدود الدنيا المعلنة عددًا من الكليات والمعاهد، من بينها:

التمريض بنات: 572 درجة بنسبة 88%.
الذكاء الاصطناعي: 569 درجة بنسبة 87.54%.
التمريض فصول دمياط: 567 درجة بنسبة 87.23%.


المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر: 555 درجة بنسبة 85.38%.
العلوم تخصص عام: 548 درجة بنسبة 84.31%.
الإعلام: 525 درجة بنسبة 80.77%.
الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: 487 درجة بنسبة 75%.
القرآن الكريم للقراءات وعلومها: 415 درجة بنسبة 63.84%.

توحيد الحد الأدنى لكليات الطب والصيدلة والهندسة

أوضح الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، أن قواعد تنسيق العام الجامعي 2026-2027 تضمنت توحيد الحد الأدنى للقبول بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة في مناطق القاهرة وقبلي وبحري. 

ويستهدف هذا الإجراء توحيد قواعد القبول بين الطلاب والطالبات، بما يضمن تطبيق مبدأ المساواة عند تحديد الحدود الدنيا للالتحاق بهذه الكليات.

رابط نتيجة تنسيق الأزهر الحدود الدنيا لكليات علمي بنين وبنات العام الجامعي الجديد طلاب الثانوية الأزهرية تنسيق جامعة الأزهر 2026

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