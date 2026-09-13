تنسيق الأزهر 2026.. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 93.85 % وأسيوط 93.08 %

أعلن الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2026 - 2027م، مقدمًا التهنئة للطلاب الجدد، والشكر لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعمه الدائم للجامعة، الشيخ/ أيمن عبد الغني "وكيل الأزهـر"، الأستاذ الدكتور/ أحمد الشرقاوي “رئيس قطاع المعاهد الأزهــرية”.

وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية «القاهرة - قبلي - بحري» ترسيخًا لمبدأ المساواة بين الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الناجحين بالثانوية بلغ 113.809 طالبًا وطالبة، تقدم منهم للتنسيق 93.990 طالبًا وطالبة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول على النحو التالي:

1. كلية الطب للبنين والبنات "القاهرة" 618 درجة بنسبة 95.08%.

2. كلية الطب للبنين والبنات "دمياط" 610 درجة بنسبة 93.85 %.

3. كلية الطب للبنين والبنات "أسيوط" 605 درجة بنسبة 93.08 %.

4. كلية الصيدلة للبنين والبنات "القاهرة" 593 درجة بنسبة 91.23 %.

5. كلية طب الأسنان للبنين والبنات "القاهرة" 602 درجة بنسبة 92.62 %.

6. كلية الهندسة للبنين والبنات "القاهرة" 579 درجة بنسبة 89.08 %.

7. كلية الهندسة للبنين والبنات "قنا" 574 درجة بنسبة 88.31 %.

كليات القسم العلمي بنين

1.القران الكريم للقراءات وعلومها بنين بالقاهرة 381 درجة بنسبة 58.61%

2.القران الكريم للقراءات وعلومها بنين طنطا 343 درجة بنسبة 52.77%

3.الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة 377 درجة بنسبة 58%

4.الشريعة والقانون بنين القاهرة قسم الشريعة والقانون 423 درجة بنسبة 65.07%

5.الذكاء الاصطناعي: 570 درجة بنسبة 87.69 %

6.كليات الطب البيطري: 571 درجة بنسبة 87.85 %

7.كلية العلوم القاهرة تخصص عام: 503 درجة بنسبة 77.38 %

8.كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام: 522 درجة بنسبة 80.31 %

9.المعهد الفني الصحي: 538 درجة بنسبة 82.77 %

10.كلية الزراعة القاهرة تخصص عام: 477 درجة بنسبة 73.38 %

11.اللغات والترجمة تخصص عام: 482 درجة بنسبة 74.15 %

12.كلية الإعلام: 460 درجة بنسبة 70.77 %

13.كلية التجارة القاهرة تخصص عام: 489 درجة بنسبة 75.23 %

14. كلية التربية بالقاهرة تخصص عام: 388 درجة بنسبة 59.69 %

15.كلية اللغة العربية تخصص عام: 383 درجة بنسبة 58.92 %