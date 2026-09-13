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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم.. جامعة الأزهر تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة التنسيق وقواعد القبول بالكليات

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
إيمان طلعت

تعلن جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، اليوم الأحد، الثانية عشرة ظهرًا نتيجة تنسيق القبول للالتحاق بكليات ومعاهد الجامعة.

وانتهى يوم الخميس تسجيل رغبات القبول بكليات الجامعة ومعاهدها للعام الجامعي ٢٠٢٦م/ ٢٠٢٧م .

وأوضح الدكتور محمود صديق أن جامعة الأزهر حريصة على تقديم الخدمات الإلكترونية الجامعية للطلاب بأعلى كفاءة مع الإزالة الفورية لجميع التحديات والاستجابة السريعة لجميع المتطلبات التي تتطابق مع لوائح الجامعة ونظمها؛ تيسيرًا عليهم وتحقيقًا لتوجه الجامعة نحو تطبيق التحول الرقمي في تقديم خدماتها لجميع منسوبيها.

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور كمال رسلان، مستشار رئيس الجامعة لشئون التنسيق، أن الجامعة أتاحت أربعة مراكز دعم للمتعثرين في إدخال رغباتهم إلكترونيًّا في القاهرة والوجهين القبلي والبحري؛ هي: مركز دعم للبنات في القاهرة ومقره مركز الحاسب الآلي، والثاني للبنين بالقاهرة ومقره مبنى المعامل المركزية، والثالث للوجه القبلي ومقره كلية أصول الدين بأسيوط، والرابع للوجه البحري ومقره كلية الشريعة والقانون بطنطا، مع التنبيه على أولياء الأمور عدم التعامل المباشر مع الجامعة وإدارتها بالقاهرة والأقاليم في تسجيل الرغبات وأعمال التنسيق.

جامعة الأزهر تنسيق جامعة الأزهر تنسيق الأزهر

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