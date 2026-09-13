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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب البيطريين يكشف آخر تطورات التعيينات: الاستعلام انتهى وانتظار موعد المقابلات

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

كشف الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، آخر تطورات ملف تعيينات الأطباء البيطريين، معلنا انتهاء إجراءات الاستعلام المتعلقة بالملف، وانتظار تحديد موعد مع الجهات المعنية لبدء مرحلة إعادة المقابلات وتنفيذ دورة تدريبية سريعة، تمهيدا لاستكمال إجراءات التعيين أو التوظيف بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

جاء ذلك خلال فعاليات المحطة الثالثة من جولات «صوت الطبيب البيطري»، التي نظمتها النقابة العامة للأطباء البيطريين، مساء السبت، بالقاهرة والجيزة، بحضور قيادات النقابة العامة والنقابات الفرعية، وعدد من عمداء كليات الطب البيطري ومسؤولي مديريات الطب البيطري وأعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح النقيب العام أن النقابة تواصلت بشأن ملف التعيينات مع وزير الزراعة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء المسابقات والمقابلات الشخصية وقرب إعلان النتائج، تم نقل الملف بالكامل إلى الأكاديمية العسكرية، وفقا لما تم إبلاغ النقابة به، لاستكمال إجراءات الاستعلام، والتي انتهت بالفعل.

وشدد مجدي حسن على ضرورة إظهار حجم العجز الذي تعاني منه منظومة الطب البيطري، موضحا أن استمرار تقديم الخدمات بصورة جيدة رغم نقص أعداد الأطباء قد يؤدي إلى عدم ظهور حجم الأزمة بالشكل الكافي أمام الجهات المسؤولة، داعيا كليات الطب البيطري ومديريات الطب البيطري إلى نقل احتياجاتها الفعلية بوضوح.

تعيينات الأطباء البيطريين 

وفي ملف تأهيل الخريجين، كشف الدكتور أحمد سمير، عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، تفاصيل تطبيق فترة التدريب الإلزامي التي تمتد 9 أشهر، مؤكدا أن الهدف هو حصول الطالب على تدريب عملي حقيقي في مجالات مختلفة، وليس مجرد إثبات الحضور، على أن يمر خلال فترة التدريب بعدة جولات تشمل الوحدات البيطرية والمجازر والمستشفيات والعيادات والمعامل والخيول وغيرها من مجالات العمل البيطري.

وأشار عميد طب بيطري القاهرة إلى أن الجامعة ستبدأ فترة التدريب في 19 سبتمبر، موضحا أن الطالب لن يحصل على شهادة التخرج النهائية إلا بعد اجتياز فترة التدريب بنجاح، بينما ترتبط مسألة صرف مقابل مادي للطلاب بجهات أخرى، مؤكدا أن الجامعة لا تملك ميزانية مخصصة لهذا الأمر.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عطوة، عميد معهد البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث، أن النهوض بالطب البيطري يتطلب تكامل الجامعات والمراكز البحثية والنقابة ومديريات الطب البيطري، وعدم عمل كل جهة بمعزل عن الأخرى، مشيرا إلى أهمية توسيع التعاون في مجال البحث العلمي، خاصة الأبحاث التطبيقية التي يمكن تحويل نتائجها إلى منتجات قابلة للتطبيق والتصنيع، بما يسهم في توفير بدائل للمنتجات المستوردة.

كما أكد الدكتور محمد فارس، وكيل مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن الطبيب البيطري شريك أساسي في حماية صحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء، من خلال مكافحة الأمراض المشتركة والرقابة على الأغذية ذات الأصل الحيواني والتفتيش على المنشآت والأسواق والمجازر، مشددا على أهمية التعاون بين المديرية والنقابة والأطباء لتطوير العمل البيطري.

وتأتي المحطة الثالثة ضمن جولات «صوت الطبيب البيطري» التي أطلقها الدكتور مجدي حسن لتعزيز التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ومقترحاتهم، بعد محطتين شملتا القليوبية والمنوفية، ثم البحيرة والإسكندرية ومطروح، على أن تتواصل الجولة لتشمل مختلف المحافظات.

الأطباء البيطريين تعيينات الأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن صوت الطبيب البيطري وزير الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة جامعة القاهرة معهد البحوث البيطرية مديرية الطب البيطري بالجيزة النقابة العامة للأطباء البيطريين نقابة البيطريين

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