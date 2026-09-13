بمشاركة الرئيس السيسي.. انطلاق الجلسة العامة المفتوحة والمُوسّعة لقمة «بريكس»

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرًا عاجلًا حيث انطلقت الجلسة العامة المفتوحة والموسعة لقمة بريكس بمشاركة الرئيس السيسي.

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقالاً بجريدة The Economic Times الهندية جاء نصة كالتالي:

«بمناسبة زيارتي إلى نيودلهي للمشاركة في القمة الثامنة عشر لتجمع "بريكس"، أتوجه بالتهنئة إلى الهند بمناسبة توليها رئاسة التجمع خلال عام 2026، وأشيد بجهودها الرامية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بالتجمع في وقت يواجه فيه العالم تحديات جيوسياسية واقتصادية.

تعد الهند شريكًا استراتيجيًا حيويًا ودولة مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي، ولدى مصر أيضًا من المقومات ما يؤهلها للاضطلاع بدور فاعل في هذه الشراكة، بما تتمتع به من موقع جغرافي فريد، وبنية تحتية حديثة، وشبكة واسعة من الموانئ وخطوط النقل، وعلاقات اقتصادية وتجارية ممتدة مع العالم العربي وأفريقيا وأوروبا، حيث توفر هذه المقومات أساسًا قويًا لتعزيز حركة التجارة والربط الإقليمي.

ومن هذا المنطلق، فإن مصر ترحب بأي مبادرات تُسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، خاصة عبر قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية الخاصة، حيث إن ازدهار التجارة العالمية يتحقق من خلال التكامل وإنشاء شبكات تتمتع بالكفاءة والمرونة والقدرة على التكيف، بما يلبي الاحتياجات المتنامية للاقتصاد العالمي، ويمنح الشركات الهندية النفاذ لمصر باعتبارها مركزًا محوريًا لحركة التجارة العالمية وسلاسل القيمة، فضلًا عن كونها مركزًا إقليميًا لنقل وتداول الطاقة والربط اللوجستي.

نتطلع إلى تعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، ودفع التعاون في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، مثل الصناعات الدوائية، والالكترونيات، ومكونات السيارات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات.

كما نسعى إلى تعزيز الروابط بين الجامعات والمؤسسات البحثية ومراكز الابتكار، بما يتيح لشباب البلدين فرصًا أوسع للتعلم والإبداع والمشاركة في بناء اقتصاد المستقبل.

توفر القارة الأفريقية فرصًا واعدة للتعاون المصري الهندي، والذي ينبغي أن ينطلق من أولويات الدول الأفريقية واحتياجات شعوبها، وأن يسهم في بناء قدراتها الإنتاجية، وتوسيع فرص حصولها على التكنولوجيا والمعرفة، ودعم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.