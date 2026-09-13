الحزن مش دليل .. اعرف أعراض الاكتئاب الحقيقي

يعتقد بعض الأشخاص أن مجرد الشعور بالحزن أو الضيق يعني الإصابة بالاكتئاب ولكن فى الحقيقة الأمر مختلف تمامًا فالأخير مرض حقيقي ويتطلب علاجًا .



أعراض مرض الاكتئاب

ووفقاً لموقع “كيلافند كلينك” يؤثر الاكتئاب على شعورك وتفكيرك وأدائك اليومي وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:



حالة مزاجية سيئة أو حزينة تستمر معظم اليوم

فقدان الاهتمام أو المتعة بالأشياء التي كنت تستمتع بها سابقاً

مشاعر انعدام القيمة أو الشعور المفرط بالذنب

العصبية وخاصة عند الأطفال والمراهقين

وجود صعوبة في التفكير أو التركيز (تشوش ذهني)

صعوبة اتخاذ القرارات

تغيرات في الشهية أو الوزن

صعوبة النوم أو النوم لفترات طويلة

تباطؤ الحركة أو الأرق

التعب أو انخفاض الطاقة

أفكار متكررة عن الموت أو أفكار انتحارية

قد تبدأ هذه الأعراض ببطء. أحيانًا، وقد يلاحظ أحد المقربين إليك تغيرات في مزاجك أو سلوكك قبل أن تلاحظها أنت.