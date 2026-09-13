إبراهيم عبد الخالق: تأهل الزمالك بـ«أبطال أفريقيا» مُتوقع .. ومواجهة الجيش الرواندي لن تكون سهلة

أكد إبراهيم عبد الخالق لاعب الزملك السابق أن تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا كان متوقعا خاصة أن المنافس لا يمتلك خبرات في المنافسات القارية.



وقال إبراهيم عبد الخالق في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» محمد عبدالجليل، إن الزمالك حقق الفوز برباعية على أيه إس بورت بطل جيبوتي في إياب الدور التمهيدي بأقل مجهود وكان بإمكان الأبيض تحقيق نتيجة كبيرة.

وتابع نجم الزمالك السابق أن مواجهة الجيش الروندي في دور الـ32 لن تكون سهلة على الزمالك، مشيرا إلى أن اللعب في روندا افضل للزمالك من الكونغو.



وأشاد "عبد الخالق" بمستوى لاعبي الزمالك في المباريات منذ بداية الموسم مؤكدًا أن محمد شحاته يعتبر من أفضل لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية، وأن أحمد ربيع يمتلك إمكانية مميزة.



واختتم إبراهيم عبد الخالق تصريحاته بالتأكيد على أن أداء الزمالك يتحسن من مباراة إلى الأخرى والنتائج في الدوري جيدة مشيرا إلى أن فترة التوقف سيتكون مفيدة للفريق لتجهيز جميع اللاعبين.