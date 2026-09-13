قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامية: حسام حسن يتمسك بضم «المهدي سليمان» لمعسكر مباراتي أنجولا وجنوب السودان
إعلامية: مستقبل ناصر منسي في الزمالك «مُهدّد» .. وشرط وحيد لحسم التجديد
دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026
إعلامية: «عموتة» يدرس ضم أشرف داري لقائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة
حكم مقولة: «اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع» .. دار الإفتاء تجيب
بعد 3 قمم سابقة .. الرئيس الصيني يُعلن استضافة بلاده قمة بريكس في 2027
إبراهيم عبد الخالق: تأهل الزمالك بـ«أبطال أفريقيا» مُتوقع .. ومواجهة الجيش الرواندي لن تكون سهلة
مش بتهتم بأكلك .. اكتشف ما يحدث للجسم أثناء سوء التغذية
تطورات جديدة في حياة الشخصيات .. ميمي جمال: أبدا تصوير مسلسل «كامل العدد ج4» خلال أكتوبر المقبل | فيديو
«عموتة» يُجهّز إمام عاشور لقيادة وسط الأهلي أمام أبو قير
أمطار غزيرة تضرب 28 ولاية جزائرية ومناطق أخرى .. وتحذيرات من الأرصاد الجوية
أحمد موسى: الناس اللي بتسخّن نخلّي بالنا منهم .. عايزين يهدّوا البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مش بتهتم بأكلك .. اكتشف ما يحدث للجسم أثناء سوء التغذية

الوجبات السريعة
الوجبات السريعة
اسماء محمد

ينشغل عدد كبير منّا فى مهام الحياة اليومية والعمل ويتناول أى طعام يجده أمامه أو سهل الحصول عليه دون الاهتمام بنوعية العناصر الغذائية الموجودة فيه مما يعرض الجسم لمخاطر صحية عديدة خاصة على المدى الطويل نتيجة سوء التغذية.
 

ماذا يحدث عند سوء التغذية

 

ووفقا لتقارير كيلافند كلينك، يُؤدي نقص المغذيات الكبرى مثل البروتين والكربوهيدرات إلى حرمان الجسم من الطاقة اللازمة للحفاظ على وظائفه الحيوية وللتعويض عن ذلك، يبدأ الجسم بتكسير أنسجته وتعطيل وظائفه. 

يبدأ هذا التكسير بمخازن الدهون في الجسم، ثم ينتقل إلى العضلات والجلد والشعر والأظافر غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يعانون من نقص البروتين والطاقة نحيلين بشكل واضح وقد يُعاني الأطفال من تأخر في النمو والتطور.

يعد الجهاز المناعي من أوائل الأجهزة التي تبدأ بالتوقف عن العمل وهذا يجعل الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أكثر عرضة للأمراض والعدوى، ويستغرقون وقتًا أطول للتعافي كما تستغرق الجروح وقتًا أطول للشفاء ويتباطأ نشاط القلب، مما يؤدي إلى انخفاض معدل ضربات القلب ، وانخفاض ضغط الدم ، وانخفاض درجة حرارة الجسم.

وقد يشعر المصابون بالإغماء والضعف وفقدان الرغبة في الحياة ويفقدون الشهية، وقد تضمر أجزاء من جهازهم الهضمي .

الأشخاص الذين يعانون من نقص في المغذيات الكبرى يُحتمل أن يعانوا أيضاً من نقص في المغذيات الصغرى فعندما ينخفض ​​إجمالي السعرات الحرارية، يتأثر مستوى الفيتامينات والمعادن ، وبعض مضاعفات حالات سوء التغذية الحاد، مثل الهزال الشديد ومرض كواشيوركور ، تنتج عن نقص فيتامينات معينة. على سبيل المثال، يمكن أن يسبب نقص فيتامين (أ) مشاكل في الرؤية، ويمكن أن يسبب نقص فيتامين (د) هشاشة العظام .


سعرات عالية وفيتامينات قليلة

 

قد يستهلك بعض الأشخاص كميات كبيرة من السعرات الحرارية، ولكن ليس ما يكفي من الفيتامينات والمعادن في هذه الحالات، قد تكون آثار سوء التغذية أقل وضوحًا وقد يعاني البعض من زيادة الوزن نتيجة الإفراط في تناول المغذيات الكبرى، ولكن قد تظهر عليهم أعراض فقر الدم كالضعف والإغماء والإرهاق بسبب نقص المعادن أو الفيتامينات كما قد تظهر على الأشخاص الذين يعانون من فرط التغذية أعراض متلازمة التمثيل الغذائي ، مثل مقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم .


أعراض سوء التغذية

 

هناك مجموعة من الأعراض تكشف سوء التغذية ونقص العناصر المهمة فى الجسم، وهى:

انخفاض وزن الجسم، وبروز العظام، ونقص الدهون والعضلات.

نحافة الذراعين والساقين مع وجود وذمة (تورم بالسوائل) في البطن والوجه.

تأخر النمو والتطور الفكري لدى الأطفال.

الضعف والإغماء والإرهاق.

التهيج، أو اللامبالاة، أو عدم الانتباه.

جفاف الجلد، وعدم مرونته، والطفح الجلدي، والتقرحات.

الشعر الهش، تساقط الشعر، وفقدان صبغة الشعر.

التهابات متكررة وشديدة.

انخفاض درجة حرارة الجسم، وعدم القدرة على الشعور بالدفء.

انخفاض معدل ضربات القلب وضغط الدم.

التغذية سوء التغذية ماذا يحدث عند سوء التغذية أعراض سوء النغذية سعرات عالية لجهاز المناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الان في مصر

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

الأرصاد الجوية

الخريف بدأ مبكرا | استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

تسونامي

تحذير قبل الكارثة.. موجات تسونامي تهدد سواحل البحر المتوسط| تفاصيل

أحمد سليمان

أحمد سليمان يكشف كواليس تعاقد الزمالك مع محمود ممدوح

ترشيحاتنا

محمد هشام عبية: الكاتب والباحث والمختص شركاء في المشروع الدرامي

«ما وراء الشخصية» في مهرجان «ميدفست مصر».. كيف يصنع علم النفس شخصيات أكثر واقعية على الشاشة؟

بليغ حمدي

هزّت الوسط الفني في التمانينات.. قصة حسناء المغرب التي أبعدت بليغ حمدي عن مصر

من الرياض للقاهرة.. آيتن عامر تنهي تصوير «بيبي بوم»

من الرياض للقاهرة.. أيتن عامر تنهي تصوير «بيبي بوم»

بالصور

فستان جذاب.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

5 سيارات SUV صينية بهذا السعر في السوق المصري .. تعرّف عليها

سيارات SUV
سيارات SUV
سيارات SUV

ترامب يفتح الباب أمام مصانع السيارات الصينية في أمريكا.. ويضع شرط واحد

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

الجبنة
الجبنة
الجبنة

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد