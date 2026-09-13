إعلامية: مستقبل ناصر منسي في الزمالك «مُهدّد» .. وشرط وحيد لحسم التجديد

قالت الإعلامية دينا سليم، إن مسئولي نادي الزمالك يدرسون موقف ناصر منسي، مهاجم الفريق، من تجديد تعاقده، في ظل تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، حيث يتجه النادي لعدم تجديد عقد اللاعب حال استمرار تراجع مردوده الفني.

وتابعت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور" أن إدارة الزمالك قررت تأجيل ملف تجديد عقود اللاعبين بشكل عام، لحين الانتهاء من أولويات المرحلة الحالية، وعلى رأسها حل الأزمات المالية وسداد المستحقات المتأخرة.

وكشف دينا أن ناصر منسي لن يكون ضمن أولويات التجديد إذا استمر بالمستوى الحالي، على أن تتم إعادة تقييم موقفه خلال الفترة المقبلة وفقًا لمردوده الفني وأدائه مع الفريق، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله داخل القلعة البيضاء.