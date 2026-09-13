بعد 3 قمم سابقة .. الرئيس الصيني يُعلن استضافة بلاده قمة بريكس في 2027

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بلاده ستستضيف قمة مجموعة "بريكس" (BRICS) في العام المقبل.

وفي كلمته أمام القادة المشاركين في القمة الثامنة عشرة لمجموعة دول البريكس، التي انطلقت أمس السبت في العاصمة الهندية نيودلهي، أعلن شي أن الصين ستستضيف اجتماع المجموعة في العام المقبل.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه من المتوقع وبفضل الجهود المشتركة، أن تساهم القمة المقبلة في الصين في مساعدة "بريكس" على بناء توافق أقوى، وتعميق التعاون العملي، والسعي لتعزيز صوت الجنوب العالمي.

وعلى مدار العقدين الماضيين، استضافت الصين 3 قمم لمجموعة "بريكس"، مثّلت كل منها محطة مهمة في مسار تطور المجموعة، حيث ساهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيز تمثيل دول الجنوب العالمي.

وتُعقد القمة الـ18 لمجموعة بريكس في العاصمة الهندية نيودلهي، وتستمر للغد، برئاسة الهند التي تتولى رئاسة المجموعة لعام 2026.

وتركز القمة على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية، ومناقشة قضايا التجارة والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الأزمات والصراعات الدولية.