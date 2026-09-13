أمطار غزيرة تضرب 28 ولاية جزائرية ومناطق أخرى .. وتحذيرات من الأرصاد الجوية

أصدر الديوان الوطني لـ الأرصاد الجوية الجزاىرية، اليوم السبت، نشرة خاصة حول حالة الطقس تحذر من تهاطل أمطار رعدية غزيرة بـ 28 ولاية.

وتستمر صلاحية التنبيهات بـ مستوياتها المختلفة إلى غاية صباح يوم الأحد، وفق ما أورده بيان الديوان الوطني لـ الأرصاد الجوية.

https://www.tiktok.com/@croustie23/video/7684653975689350420

وأفادت النشرة بـ تساقط أمطار بـ كميات تتراوح بين 20 و40 ملم بـ ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، وأم البواقي.

كما تتراوح الكميات بين 20 و40 ملم وتتجاوز 50 ملم محليا بـ ولايات باتنة، خنشلة، تبسة، وبسكرة.

https://www.instagram.com/reel/DcmSkDMEb9y/

كما شمل التنبيه من المستوى الأول تساقط أمطار رعدية بـكل من ولايات ورقلة، الوادي، الأغواط، غرداية، المسيلة، برج باجي مختار، تمنراست، الجلفة، المنيعة، البيض، المغير، المدية، تقرت، وأولاد جلال.