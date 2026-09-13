الشرطة البريطانية تعتقل عددًا من الأشخاص خلال احتجاجات مناهضة للهجرة في «بورتسموث»

اعتُقل عدد من الأشخاص خلال احتجاجات مناهضة للهجرة في مدينة بورتسموث البريطانية، بعد اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين، فيما شنت الشرطة حملة صارمة ضد ارتداء الكمامات وتغطية الوجه.

وحذرت شرطة هامبشاير من أنها لن تتسامح مع أعمال العنف، بعدما تصادمت مجموعتا «ساوث كوست باتريوتس» و«ستاند أب تو رايزم» في وسط مدينة بورتسموث، يوم السبت، عقب المظاهرات التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي.

واضطرت الشرطة إلى تشكيل خط دفاعي للفصل بين المجموعتين، بعدما سارتا في الطريق نفسه باتجاه ساحة جيلدهول، ثم تجمع أفراد كل مجموعة في جانب مقابل للآخر، وسط تبادل الهتافات والشتائم.

وشهدت احتجاجات الأسبوع الماضي توافد مئات المتظاهرين المناهضين للهجرة إلى مرسى إيستني، وهم يرتدون أقنعة سوداء، وذلك عقب اعتراض قارب صغير وسحبه إلى الشاطئ.

وحذرت الشرطة المتظاهرين، يوم السبت، من أن أي شخص يرتدي غطاءً للوجه قد يتعرض للاعتقال، بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الجريمة والشرطة.