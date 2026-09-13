ناقد رياضي: ياسر إبراهيم خارج حسابات الأهلي أمام أبو قير .. والأشعة تحسم مدة الغياب

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، آخر تطورات إصابة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وموقفه من المشاركة في مباراة أبو قير للأسمدة المقبلة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال محمود شوقي عبر قناته على موقع «يوتيوب»، إن ياسر إبراهيم خضع لجلسة علاجية على كاحل القدم اليوم، لكنه لا يزال يعاني من تورم واضح في منطقة الكاحل.

وأوضح أن اللاعب سيخضع لأشعة في أقرب فرصة، من أجل الاطمئنان على حالته وتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب بشكل دقيق.

وأشار إلى أن استمرار تورم الكاحل يمنع ياسر إبراهيم من التواجد مع الأهلي في مباراة أبو قير للأسمدة، على أن تحدد الأشعة مدة غيابه بشكل نهائي.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مركز الأهلي في جدول ترتيب الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات منذ انطلاق الموسم، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة.