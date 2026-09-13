إعلامية: حسام حسن يتمسك بضم «المهدي سليمان» لمعسكر مباراتي أنجولا وجنوب السودان

قالت الإعلامية دينا سليم، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، يُراقب مع الجهاز الفني وسعفان الصغير مدرب الحراس، مستوى الحراس محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء، بعد الاعتماد عليهم في كأس العالم الأخيرة.

وتابعت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور" أن حسام حسن يتابع موقف المهدي سليمان من المشاركة في مباريات الزمالك، ورغم قرار معتمد جمال الاستعانة بالثنائي محمد صبحي ومحمد عواد في المباريات الأخيرة بدوري الأبطال إلا أن المدير الفني للفراعنة اتفق مع جهازه على ضم المهدي لقائمة المنتخب لخبراته الكبيرة وثقته في قدراته.