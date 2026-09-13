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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل اتخذ الزمالك إجراءً ضد «بيزيرا» أمام الفيفا؟.. ماهر غريب يوضح

بيزيرا
بيزيرا
محمود زيدان

قال ماهر غريب، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إن غياب بيزيرا لمدة وصلت إلى 42 أو 43 يومًا كان له انعكاس سلبي جدًا على إدارة النادي والجهاز الفني ومجموعة اللاعبين، مؤكدًا أن اللاعب غاب عن فترة الإعداد منذ بدايتها ورفض العودة إلى القاهرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن بيزيرا كان متمسكًا بوجود عرض آخر من الناحية المالية، وبالتالي لم تكن لديه الرغبة في الاستمرار مع الزمالك، مشيرًا إلى أن إجبار اللاعب على البقاء لا يضمن استفادة النادي منه فنيًا.

وأوضح أن إبقاء لاعب رغمًا عنه لا يضمن الحصول منه على أي شيء على المستوى الفني، مؤكدًا أن موقف الزمالك كان واضحًا منذ اليوم الأول، وهو عدم السماح لأي لاعب بأن «يلوي ذراع الزمالك»، وأن موقف إدارة النادي لم يتغير.

وأشار إلى أن الزمالك لم يتخذ إجراءً ضد بيزيرا أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لكن هناك غرامة مالية وفقًا للائحة تعادل ما بين 20% و25% من قيمة عقد اللاعب مع النادي في الموسم الحالي، وسيتم خصمها منه.

وأكد أن بيزيرا حصل على مستحقاته كاملة عن الموسم الماضي، كما تقاضى راتبه عن شهر أغسطس، لكنه لم يحصل على راتب الشهر الحالي بسبب غيابه منذ الأول من أغسطس، موضحًا أن إدارة الزمالك قررت عدم صرف راتب سبتمبر، إلى جانب تطبيق الغرامة المقررة وفقًا للائحة، كما حدث مع لاعبين سبق لهم التغيب عن بداية فترة الإعداد.

أخبار توك شو بيزيرا الزمالك المنظومة الإعلامية أخبار القلعة البيضاء

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