حملات العلاج الحر بالإسماعيلية تفتّش 50 منشأة طبية خاصة وتُصدر قرارات غلق لـ5 منشآت وإنذار 13 مخالفة

في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بالمحافظة، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، بالمرور على عدد 50 منشأة طبية خاصة تنوعت بين مستشفى خاص ومعمل تحاليل طبية وعيادات لتخصصات نساء وتوليد ،أطفال ،أسنان ،مسالك ،عظام وتخصصات اخرى.

وصرحت دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد 5 منشآت مخالفة وإنذار 13 منشأة أخرى لتلافى السلبيات، وتضمنت المخالفات عدم وجود ترخيص مكاني ،فضلًا عن وجود مخالفات متنوعة لإشتراطات العلاج الحر والتراخيص ومكافحة عدوى وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية ، قد شكلت لجنة برئاسة دكتورة هبة طه للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.