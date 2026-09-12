من الرياض للقاهرة.. أيتن عامر تنهي تصوير «بيبي بوم»

انتهت الفنانة أيتن عامر من تصوير مشاهدها في مسلسل «بيبي بوم»، الذي جرى تصويره في العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا لعرضه خلال شهر أكتوبر المقبل عبر منصة شاهد.

وعادت آيتن عامر إلى القاهرة بعد الانتهاء من تصوير العمل، الذي يجمعها لأول مرة بالنجم السعودي إبراهيم الحجاج، في تعاون فني جديد يحمل العديد من المفاجآت على مستوى الأحداث والشخصيات.

ويتكون مسلسل «بيبي بوم» من 10 حلقات، وينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، و من المقرر عرضه عبر منصة شاهد وشبكة قنوات MBC.

ويواصل صناع العمل خلال الفترة المقبلة عمليات المونتاج والمكساج وتجهيز الحلقات، تمهيدًا لطرحه على المنصة في أكتوبر.

ويأتي «بيبي بوم» ضمن الأعمال العربية المشتركة المنتظرة، خاصة مع الشعبية التي يتمتع بها بطلاه في مصر والسعودية، كما يمثل استكمالًا لحضور آيتن عامر في الدراما الخليجية والإنتاجات العربية المشتركة.

ويضم مسلسل «بيبي بوم» في بطولته كلًا من آيتن عامر، وإبراهيم الحجاج، عبد العزيز السكرين، عبد العزيز المبدل، ماما خوخة، أبرار فيصل، مريم عبد الرحمن، رغد إبراهيم، فيصل العميري، مريم الغامدي، والعمل من إخراج إيلي السمعان، وتأليف شادي كيوان و عروة العربي، وإنتاج جمال سنان.