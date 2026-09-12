قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملاء بالموساد.. أحمد موسى يكشف بالأسماء تفاصيل مخطط إخواني خبيث لإسقاط مصر
برلماني: بريكس سوق استهلاكية واعدة تدعم طموحات الاقتصاد المصري
الخارجية اليمنية تدعو لتحرك دولي عاجل لمواجهة تداعيات التصعيد الحوثي
التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد والشروط والحالات المحظورة
اليمن يحذر من تهديد الملاحة الدولية بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي
وزيرة خارجية اليمن: تهديدات الحوثيين لباب المندب تضاعف المخاطر على المدنيين والملاحة
أحمد موسى: اللي استهدف خط أنابيب في السعودية ماشافش أهداف في إسرائيل وقصفها ليه؟
مستحيل.. الكرملين يغلق الباب أمام لقاء بوتين وزيلينسكي في قمة العشرين
للمرة الرابعة على التوالي.. منتخب مصر للشباب يتوج ببطولة أفريقيا لليد
انفجارات في إيران بالتزامن مع رفع حالة التأهب في السعودية
أحمد موسى: هناك قنوات بتتكلم عن مصر فقط ولا تتحدث عن أي سلبية بالدول العربية
مسئول إيراني: التفاهمات مع عُمان لا تتضمن فتح مضيق هرمز فورًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من الرياض للقاهرة.. أيتن عامر تنهي تصوير «بيبي بوم»

من الرياض للقاهرة.. آيتن عامر تنهي تصوير «بيبي بوم»
من الرياض للقاهرة.. آيتن عامر تنهي تصوير «بيبي بوم»
أوركيد سامي

انتهت الفنانة أيتن عامر من تصوير مشاهدها في مسلسل «بيبي بوم»، الذي جرى تصويره في العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا لعرضه خلال شهر أكتوبر المقبل عبر منصة شاهد.

وعادت آيتن عامر إلى القاهرة بعد الانتهاء من تصوير العمل، الذي يجمعها لأول مرة بالنجم السعودي إبراهيم الحجاج، في تعاون فني جديد يحمل العديد من المفاجآت على مستوى الأحداث والشخصيات.

ويتكون مسلسل «بيبي بوم» من 10 حلقات، وينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، و من المقرر عرضه عبر منصة شاهد وشبكة قنوات MBC.

ويواصل صناع العمل خلال الفترة المقبلة عمليات المونتاج والمكساج وتجهيز الحلقات، تمهيدًا لطرحه على المنصة في أكتوبر.

ويأتي «بيبي بوم» ضمن الأعمال العربية المشتركة المنتظرة، خاصة مع الشعبية التي يتمتع بها بطلاه في مصر والسعودية، كما يمثل استكمالًا لحضور آيتن عامر في الدراما الخليجية والإنتاجات العربية المشتركة.

ويضم مسلسل «بيبي بوم» في بطولته كلًا من آيتن عامر، وإبراهيم الحجاج، عبد العزيز السكرين، عبد العزيز المبدل، ماما خوخة، أبرار فيصل، مريم عبد الرحمن، رغد إبراهيم، فيصل العميري، مريم الغامدي، والعمل من إخراج إيلي السمعان، وتأليف شادي كيوان و عروة العربي، وإنتاج جمال سنان.

آيتن عامر اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

صورة ارشيفية

بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة

أسعار البيض

عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت

لاعبو الزمالك

قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

علي حمدي

علي حمدي: أنا رقم 1 في مصر.. وإمام عاشور الأفضل لأنه مختلف

سفارة بريطانيا

براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة

إسلام صادق

بعد تراجع الأداء.. إسلام صادق: خلافات داخل نادٍ كبير ومسئول يتواصل مع مدرب شهير

ترشيحاتنا

الاكتئاب

علاج الاكتئاب بسماعة .. تطوير جهاز جديد يغني عن الأدوية النفسية

مدير المدرسة الراحل

أبويا مات والورد عاش.. ابنة مدير مدرسة تكشف حكاية والدها الذي أحب مدرسته أكثر من بيته

العظام

ماذا يحدث للعظام في سن الـ 35 .. وهذه الأشياء تسبب الهشاشة

بالصور

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

تصنيع السيارات
تصنيع السيارات
تصنيع السيارات

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد