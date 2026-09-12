فتحوا طفايات الحريق وحجزوا الفريق الطبي.. تفاصيل اعتداء أهل مريضة علي طاقم وحدة صحية بكرداسة

شهدت احدى الوحدات الصحيه بإدارة كرداسة التابعة لمحافظه الجيزة اعتداء أهل مريضة على الفريق الطبي بالوحدة الصحية.

بدأت الواقعة بحضور إحدى السيدات للحصول على خدمات عياده النساء والتوليد بالوحدة أثناء النقاش الذي دار بين طبيبة النساء والتوليد والمريضة على وسيله منع الحمل المناسبة نشب خلاف كلامي فيما بينهما.

تفاصيل الواقعة

وحاولت الطبيبه إيصال المعلومة الطبية السليمة للمريض التي لم تقتنع برأي الطبيبة وتطاولت عليها كلاميا هي ومرافقيها من السيدات.

وقامت المريضة ومرافقيها بغلق باب العياده على الطبيبه والممرضة والإداري وقاموا بإحداث حالة من الهرج والفزع لدى المترددين على الوحدة وقاموا بتفريغ طفايات الحريق والتطاول على الفريق الطبي ومحاوله التعدي عليهم باليد

وقامت إدارة الوحدة بالاتصال بالشرطة وتحرير محضر بالواقعة بعد القبض على المتورطين.

من جانبه أكد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة أنه تم عرض المتهمين على النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم حيث تم تحرير محضرين الأول باسم المنشأة والثاني باسم الفريق الطبي وهو الإجراء المتبع والمتعارف عليه في قانون المسئولية الطبية وحماية المنشات الطبية مشددا على أنه لا تهاون في الاعتداء على المنشات الطبية أو الفريق الطبي لضمان حق المواطن في الحصول على الخدمة الطبية اللائقة بيسر وسهولة.