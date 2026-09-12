قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد ربيع: دوري أبطال أفريقيا مكان الزمالك الطبيعي
قبل إقرارها بأيام.. صدى البلد ينشر آلية تسعير الدواء الجديدة
ما حدش يجربنا.. أحمد موسى عن السد الأثيوبي: مفيش سدود تانية هتتبني
الدفاع المدني السعودي: مقذوف حوثي يصيب شخصين ويلحق أضرارًا بمسجد ومركبات في جازان
لميس الحديدي : نحتاج مبادرة من البنك المركزي بفائدة 10% للتمويل العقاري
هل تنجح قمة البريكس الـ 18 في حلحلة الحروب والصراعات العالمية؟.. نشأت الديهي يُجيب
دون تغيير.. تفاصيل سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
أحمد موسى: عناصر الإخوان الإرهابيين في الخارج بنك معلومات لأجهزة المخابرات
أحمد موسى: التنظيم الدولي للإخوان مخترق.. وموقفي منهم لم ولن يتغير
طائرة مسيرة تعطل حركة الطيران في مطار بروكسل لمدة 30 دقيقة
أحمد موسى: حزين أشوف مجرم الحرب نتنياهو على جبل الشيخ في سوريا
لإيسيسكو تعقد ورشتين بكازاخستان حول علوم الفضاء وتطبيقاتها لفائدة 320 طالبا وباحثا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتحوا طفايات الحريق وحجزوا الفريق الطبي.. تفاصيل اعتداء أهل مريضة علي طاقم وحدة صحية بكرداسة

أرشيفية
أرشيفية
عبدالصمد ماهر

شهدت احدى الوحدات الصحيه بإدارة كرداسة التابعة لمحافظه الجيزة اعتداء أهل مريضة على الفريق الطبي بالوحدة الصحية. 

بدأت الواقعة بحضور إحدى السيدات للحصول على خدمات عياده النساء والتوليد بالوحدة أثناء النقاش الذي دار بين طبيبة النساء والتوليد والمريضة على وسيله منع الحمل المناسبة نشب خلاف كلامي فيما بينهما. 

تفاصيل الواقعة 

وحاولت الطبيبه إيصال المعلومة الطبية السليمة للمريض التي  لم تقتنع برأي الطبيبة وتطاولت عليها كلاميا هي ومرافقيها من السيدات. 

وقامت المريضة ومرافقيها بغلق باب العياده على الطبيبه والممرضة والإداري وقاموا بإحداث حالة من الهرج والفزع لدى المترددين على الوحدة وقاموا  بتفريغ طفايات الحريق والتطاول على الفريق الطبي ومحاوله التعدي عليهم باليد 

وقامت إدارة الوحدة بالاتصال بالشرطة وتحرير محضر بالواقعة بعد القبض على المتورطين. 

من جانبه أكد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة أنه تم عرض المتهمين على النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم حيث تم تحرير محضرين الأول باسم المنشأة والثاني باسم الفريق الطبي وهو الإجراء المتبع والمتعارف عليه في قانون المسئولية الطبية وحماية المنشات الطبية مشددا  على أنه لا تهاون في الاعتداء على المنشات الطبية أو الفريق الطبي لضمان حق المواطن في الحصول على الخدمة الطبية اللائقة بيسر وسهولة. 

منع الحمل وزارة الصحة الجيزة وحدة صحية كرداسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعبو الزمالك

قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

سفارة بريطانيا

براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة

فرد الأمن

خلاني عاجز وضيع مستقبلي.. فرد الأمن يتوعد ناصر ماهر أمام القضاء | خاص

أرض نادي الزمالك

المحكمة تصرح لـ مرتضى منصور باستخراج إيصال سداد اشتراك 2026-2027 ومستند إسقاط عضويته

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

جنش

جنش يكشف سبب رفضه الأهلي ويعلق على انتقال إمام عاشور

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

خطوبة إبنة لاعب الزمالك السابق على حامد حمدان

أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

ترشيحاتنا

نقيب الصحفيين يزور رئيس جامعة الأزهر لبحث التعاون المشترك

نقيب الصحفيين يزور رئيس جامعة الأزهر لبحث التعاون المشترك

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

دعاء أول ليلة في ربيع الآخر

دعاء أول ليلة في ربيع الآخر.. ردده للرزق وتيسير الأمور

بالصور

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

تصنيع السيارات
تصنيع السيارات
تصنيع السيارات

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد