علي حمدي: أنا رقم 1 في مصر.. وإمام عاشور الأفضل لإنه مختلف

شدد علي حمدي لاعب خط وسط البنك الأهلي الحالي وطلائع الجيش السابق على أنه اللاعب الأفضل في مركز خط الوسط المدافع في الدوري المصري حاليًا ومن بعده يأتي الثنائي مهند لاشين لاعب بيراميدز ومروان عطية لاعب الأهلي، مؤكدًا: إمام عاشور اللاعب الأفضل في مصر لإنه مختلف في كل شيء وإمكانياته تجعله يلعب في أقوى الدوريات الأوروبية.

وتابع "حمدي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري ORA مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كنت أتمنى استمرار إمام عاشور في تجربة الاحتراف، لإنه لاعب كبير، لكنه اختار الاستمرار مع النادي الأهلي.

وأضاف لاعب طلائع الجيش السابق: زيزو بعيد عن مستواه الذي كان عليه مع الزمالك، لكنه بدأ يستعيد جزء منه مع الأهلي حاليًا، هو أحد أهم لاعبي الأحمر في الموسم الجاري، أصبح يسجل ويصنع الأهداف.

وواصل: الإسماعيلي فريق كبير، هبوطه أحزن الجميع، ولم أتوقع حدوث ذلك مطلقًا، أما الفرق الصاعدة حديثًا فليست هناك مؤشرات على شيء حتى الآن، الدوري لسه طويل.

وأنهى علي حمدي حديثه: أتمنى تحقيق بطولة مع البنك الأهلي الموسم الحالي والانضمام لمنتخب مصر في أقرب معسكر، بعدها أتمنى الانضمام لأحد الثلاثي الكبار واللعب في كأس العالم القادمة بقميص الفراعنة