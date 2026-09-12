براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة

​أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة إدارية جديدة ضمن فريق العمل بالسفارة، بمرتب شهري يصل إلى 882 دولاراً أمريكياً (ما يعادل حوالي 45 ألف جنيه مصري)، إلى جانب حزمة من المزايا الوظيفية والبرامج التدريبية وفرص التطوير المهني.

و​تأتي هذه الخطوة في إطار حرص السفارة على دعم كوادرها الإدارية وتعزيز كفاءة العمل الداخلي، مع توفير بيئة عمل ديناميكية تتيح للمقبولين الاستفادة من دورات تدريبية متقدمة لتطوير مهاراتهم في المجال الإداري.

حزمة من المزايا الوظيفية والبرامج التدريبية

​وتشمل المزايا المقدمة للوظيفة التغطية الطبية، ونظام إجازات سنوي متميز، بالإضافة إلى فرص الترقي والتطوير الوظيفي المستمر داخل المنظومة الدبلوماسية البريطانية.

​ودعت السفارة الراغبين في التقديم والاستعلام عن الشروط والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة، إلى زيارة موقعها الرسمي أو متابعة بوابة التوظيف الخاصة بالبعثات الدبلوماسية البريطانية لتقديم الطلبات قبل انتهاء الموعد المحدد.

وظائف في سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة

وكانت أعلنت سفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر عبر بيان رسمي عن فتح باب التقديم لشغل وظائف شاغرة بالبعثة الدبلوماسية بالقاهرة، للعمل في مجالات النظافة وإدارة المرافق والمساعدة في أعمال المطبخ.

وتأتي الفرص المعلنة بامتيازات مالية تنافسية؛ إذ يبلغ الراتب الأساسي المقرر نحو 450 دولاراً أمريكياً شهرياً، مع احتساب مقابل مالي إضافي عن أي ساعات عمل زائدة وفقاً للوائح التنظيمية الخاصة بالسفارة.

تفاصيل ومواعيد العمل اليومية

وحددت السفارة الكورية نظام وضوابط ساعات العمل المقررة للموظفين المقبولين على النحو التالي:

أيام العمل: من الأحد إلى الخميس (راحة أسبوعية الجمعة والسبت).

ساعات العمل: تبدأ من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً.

فترة الراحة: ساعة واحدة يومياً تمتد من 12:00 ظهراً إلى 1:00 ظهراً.

طبيعة المهام: الاستعداد لتنفيذ أعمال النظافة الميدانية، متابعة ترتيب المكان، والمساعدة داخل المطبخ وفق الحاجة العاجلة لليوم.

الشروط والمتطلبات الأساسية للقبول

ووضعت السفارة الكورية مجموعة من المعايير الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظيفة:

امتلاك خبرة سابقة موثقة في نفس المجال أو في مجالات خدمية مشابهة.

الالتزام الكامل بالحفاظ على نظافة وسلامة وترتيب مقر العمل بصفة مستمرة.

المعرفة والإلمام الكامل بالمعايير الأساسية للنظافة والسلامة الصحية المتبعة داخل المطبخ.

كيفية وشروط التقديم

البريد الإلكتروني: إرسال السيرة الذاتية والأوراق المطلوبة على الإيميل الرسمي: [email protected].

شكل الملف: تُجمع كافة المستندات المطلوبة في ملف PDF واحد فقط؛ مؤكدة أنه لن يُلتفت لأي طلبات مُقدمة بصيغ أخرى.

آلية التواصل: تجرى مراجعة المستندات والتواصل الفردي حصرياً مع المتقدمين الذين يتم اختيارهم ضمن القائمة المختصرة (Shortlist) لإجراء المقابلات.