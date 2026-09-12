قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة
غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع
عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت
الفصول منضبطة والكتب اتسلمت|شاهد بدء الجولات المفاجئة بالمدارس في أول يوم دراسة
بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة
رئيس التجارة والصناعة بـ بريكس: التعاون يتجاوز تجارة السلع إلى قطاعات مهمة
هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن
بهاء سلطان يتألق بمهرجان قرطاج في أول ظهور بعد الحادث
خاص | ياسين منصور يقترح طبيبًا أجنبيًا للأهلي بعد إصابات بلعمري والجزار
سر اعتماد عموتة على كوكا في الأهلي وتجاهل الصفقة الجديدة | خاص
ثبات ملحوظ.. سعر الدولار اليوم السبت 12 سبتمبر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة

سفارة بريطانيا
سفارة بريطانيا
قسم الخدمات

​أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة إدارية جديدة ضمن فريق العمل بالسفارة، بمرتب شهري يصل إلى 882 دولاراً أمريكياً (ما يعادل حوالي 45 ألف جنيه مصري)، إلى جانب حزمة من المزايا الوظيفية والبرامج التدريبية وفرص التطوير المهني.

و​تأتي هذه الخطوة في إطار حرص السفارة على دعم كوادرها الإدارية وتعزيز كفاءة العمل الداخلي، مع توفير بيئة عمل ديناميكية تتيح للمقبولين الاستفادة من دورات تدريبية متقدمة لتطوير مهاراتهم في المجال الإداري.

سفارة بريطانيا في ليبيا

حزمة من المزايا الوظيفية والبرامج التدريبية

​وتشمل المزايا المقدمة للوظيفة التغطية الطبية، ونظام إجازات سنوي متميز، بالإضافة إلى فرص الترقي والتطوير الوظيفي المستمر داخل المنظومة الدبلوماسية البريطانية.

​ودعت السفارة الراغبين في التقديم والاستعلام عن الشروط والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة، إلى زيارة موقعها الرسمي أو متابعة بوابة التوظيف الخاصة بالبعثات الدبلوماسية البريطانية لتقديم الطلبات قبل انتهاء الموعد المحدد.

فاينانشال تايمز: ارتفاع تكاليف الاقتراض في بريطانيا يدفع الأسر إلى مراجعة الرهون العقارية وتكاليف المعيشة

وظائف في سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة

وكانت أعلنت سفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر عبر بيان رسمي عن فتح باب التقديم لشغل وظائف شاغرة بالبعثة الدبلوماسية بالقاهرة، للعمل في مجالات النظافة وإدارة المرافق والمساعدة في أعمال المطبخ.

وتأتي الفرص المعلنة بامتيازات مالية تنافسية؛ إذ يبلغ الراتب الأساسي المقرر نحو 450 دولاراً أمريكياً شهرياً، مع احتساب مقابل مالي إضافي عن أي ساعات عمل زائدة وفقاً للوائح التنظيمية الخاصة بالسفارة.

بريطانيا

تفاصيل ومواعيد العمل اليومية

وحددت السفارة الكورية نظام وضوابط ساعات العمل المقررة للموظفين المقبولين على النحو التالي:

أيام العمل: من الأحد إلى الخميس (راحة أسبوعية الجمعة والسبت).

ساعات العمل: تبدأ من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً.

فترة الراحة: ساعة واحدة يومياً تمتد من 12:00 ظهراً إلى 1:00 ظهراً.

بريطانيا تخصص 20 مليون جنيه إسترليني لاحتواء تفشي إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية

طبيعة المهام: الاستعداد لتنفيذ أعمال النظافة الميدانية، متابعة ترتيب المكان، والمساعدة داخل المطبخ وفق الحاجة العاجلة لليوم.

الشروط والمتطلبات الأساسية للقبول

ووضعت السفارة الكورية مجموعة من المعايير الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظيفة:

  • امتلاك خبرة سابقة موثقة في نفس المجال أو في مجالات خدمية مشابهة.
  • الالتزام الكامل بالحفاظ على نظافة وسلامة وترتيب مقر العمل بصفة مستمرة.
  • المعرفة والإلمام الكامل بالمعايير الأساسية للنظافة والسلامة الصحية المتبعة داخل المطبخ.
تحذيرات لبريطانيا من هروب الأثرياء بسبب

كيفية وشروط التقديم

البريد الإلكتروني: إرسال السيرة الذاتية والأوراق المطلوبة على الإيميل الرسمي: [email protected].

شكل الملف: تُجمع كافة المستندات المطلوبة في ملف PDF واحد فقط؛ مؤكدة أنه لن يُلتفت لأي طلبات مُقدمة بصيغ أخرى.

آلية التواصل: تجرى مراجعة المستندات والتواصل الفردي حصرياً مع المتقدمين الذين يتم اختيارهم ضمن القائمة المختصرة (Shortlist) لإجراء المقابلات.

بريطانيا سفارة بريطانيا وظائف شاغرة وظيفة سفارة بريطانيا سفارة كوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

أرشيفي

السعودية ..صفارات الإنذار تدوي في خميس مشيط

جهاز يكشف سرا قديما

قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟

بيزيرا

تطورات انتقال بيزيرا إلى شباب أهلي دبي الإماراتي .. تفاصيل

وزير الخارجية السعودي

السعودية تدين هجوماً بالمسيرات استهدف خط أنابيب في الرياض والمدينة المنورة

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

زيزو

إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي

الواقعة

عايزة تدخل .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سيدة على فرد أمن بنادى نيو جيزة

ترشيحاتنا

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

الأتوبيس الترددي BRT

الأتوبيس الترددي BRT.. تخفيضات وأسعار اشتراكات الطلاب لوسائل النقل الذكية على الطريق الدائري

أسعار برامج العمرة 2026

​بشرى للمعتمرين.. أحدث أسعار برامج العمرة 2026 وشروط السفر للأراضي المقدسة

بالصور

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد