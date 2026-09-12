رئيس الوزراء يتفقد مشروع توسعات محطة مياه الشرب الشمالية في مطوبس

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة كفرالشيخ، بتفقد مشروع توسعات محطة مياه الشرب الشمالية بمطوبس، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء، ومرافقيه، بمحطة مياه الشرب، المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من قيادات الشركة.

وفي مستهل تفقده للمحطة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتى ترجمة لتوجيهات وتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، وتنفيذ تدخل تنموي شامل يستهدف إحداث تغيير حقيقي في مستوى معيشة المواطنين داخل مختلف قرى الريف المصري، مشيرًا إلى أن الدولة لم تتعامل مع تطوير الريف بمنطق تنفيذ محطة مياه أو مدرسة أو وحدة صحية بصورة منفردة، وإنما من خلال حزمة متكاملة من المشروعات والخدمات.

وقال رئيس الوزراء إن ما تم تنفيذه في مركز مطوبس يمثل نموذجًا واضحًا لهذا النهج؛ إذ تضم المبادرة بالمركز 603 مشروعات موزعة على 12 قطاعًا، يستفيد منها أكثر من 350 ألف مواطن، وتمتد إلى 18 وحدة محلية قروية و100 قرية رئيسية و492 تابعًا.

وأضاف أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأهمية خاصة، لارتباطها المباشر بالصحة العامة وجودة الحياة والاستقرار العمراني، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للضغوط بأطراف الشبكات، وجودة المياه المنتجة، وبرامج الصيانة الوقائية للمحطات والشبكات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، خلال الجولة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارها من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشيرة إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنها توسعات محطة مياه الشرب الشمالية بمطوبس، تحظى بمتابعة مستمرة لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة منها واستدامة تشغيلها.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن توسعات محطة مياه الشرب الشمالية بمطوبس تمثل إضافة مهمة لمنظومة مياه الشرب بمحافظة كفر الشيخ، وتسهم في زيادة كميات المياه المتاحة وتحسين الضغوط بالشبكات، خاصة بالمناطق الواقعة في أطراف الشبكة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ولفتت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن إجمالي مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفرالشيخ بلغت 127 مشروعًا، تم إنجاز 84 مشروعًا منها خلال الفترة من 2014 حتى 2026.

واستمع رئيس الوزراء، ومرافقوه، خلال الجولة فى انحاء محطة مياه الشرب، إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع والطاقة الإنتاجية والمناطق المستفيدة، حيث أشار المهندس مصطفى الشيمي، إلى أنه تم تنفيذ التوسعات لتصل الطاقة التصميمية للمحطة إلى30 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تلبية احتياجات نحو 130 ألف نسمة في 15 قرية بمركز مطوبس، وزيادة كميات المياه المنتجة، وتحسين الضغوط بأطراف الشبكات وتعزيز كفاءة منظومة الإمداد بالمياه.

وأضاف المهندس مصطفى الشيمي أن المشروع يقام على مساحة نحو 10 آلاف متر مربع، بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، ويضم وحدات للترشيح، وعنبرًا للطلمبات، وعنبرًا للكلور، وعنبرًا للشبة، إلى جانب المبنى الإداري، وتم الانتهاء من جميع مكونات المشروع ودخوله الخدمة.

وخلال الجولة، استعرض المهندس مصطفى الشيمي، حزمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التى تأتي فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمنفذة في مطوبس، محافظة كفر الشيخ، موضحا أنها تضمنت إنشاء محطتين جديدتين مرشحتين، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتين، إلى جانب مد وتدعيم 17 شبكة مياه شرب، وإحلال وتجديد شبكات بمسارات الرصف بإجمالي 13.5 كم، فضلا عن مشروعات مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي بكل من قرى: الجزيرة الخضراء، وبرج مغيزل، وأبو خشبة، والسعادة، ومنية المرشد.

وخلال الجولة، أشار المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات فى هذا القطاع المهم والحيوى على أرض محافظة كفر الشيخ، وكذا ما يتعلق بكفاءة تشغيل مشروعات المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظة، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا فى هذا السياق إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف مراكز: كفرالشيخ، ودسوق، والحامول، وسيدي سالم، بإجمالي 460 مشروعًا يستفيد منها نحو مليون و784 ألف مواطن، وهو الذي من شأنه أن يسهم في مواصلة جهود تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام تفقده، أكد رئيس الوزراء أن معيار نجاح هذه الاستثمارات لا يقتصر على الانتهاء من تنفيذ المنشآت، وإنما يمتد إلى ضمان استمرارها في تقديم خدمات منتظمة وآمنة للمواطنين، موجّهًا بضرورة الحفاظ على الأصول المنفذة، ورفع كفاءة التشغيل، واستمرار أعمال الصيانة، سعياً لاستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه المرافق المهمة والحيوية.