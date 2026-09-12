بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة

مع اقتراب انتهاء فصل الصيف رسميًا، يترقب المواطنون تحسنًا تدريجيًا في حالة الطقس وانخفاض الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة مع بدء تراجع نسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما كشفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

10 أيام على انتهاء فصل الصيف

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف يقترب من نهايته، حيث يتبقى نحو 10 أيام على انتهائه رسميًا، على أن يبدأ فصل الخريف يوم 23 سبتمبر.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع حياة قطوف وسارة مجدي، مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفترة المقبلة قد تشهد بعض الارتفاعات الطفيفة والمؤقتة في درجات الحرارة.

وأكدت أن هذه الارتفاعات لن تصل إلى المستويات التي شهدتها البلاد خلال شهري يوليو وأغسطس، لافتة إلى أن الأجواء تشهد تحسنًا نسبيًا مقارنة بالفترة الماضية.

تحسن ملحوظ خلال الليل والصباح

وأشارت إلى أن التحسن في حالة الطقس أصبح أكثر وضوحًا خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل، بينما تستمر الأجواء الحارة نسبيًا خلال ساعات النهار نتيجة تأثير أشعة الشمس وارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت أن قيم درجات الحرارة أصبحت أقل من المستويات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، إلا أن ارتفاع الرطوبة وأشعة الشمس خلال النهار يجعلان المواطنين يشعرون بارتفاع درجات الحرارة.

انخفاض الرطوبة مع نهاية الأسبوع

وأكدت منار غانم أن المواطنين سيبدأون في الشعور بانخفاض نسب الرطوبة في الأجواء بصورة أكبر مع نهاية الأسبوع الجاري، وهو ما سينعكس على الإحساس العام بحالة الطقس.

ومن المتوقع أن يسهم تراجع الرطوبة تدريجيًا، إلى جانب اقتراب انتهاء فصل الصيف، في تحسن الأجواء خلال الفترات المقبلة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر، مع الاستعداد لبدء فصل الخريف رسميًا في 23 سبتمبر.