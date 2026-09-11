الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس.. فيديو

رغم استمرار الأجواء الصيفية، تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، لتظل الأجواء حارة ورطبة على أغلب الأنحاء، بينما تصل الحرارة إلى مستويات شديدة الارتفاع في جنوب الصعيد.

كما تتزايد التحذيرات من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، ونشاط الرياح الذي قد يثير الرمال والأتربة في بعض المناطق.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، نتيجة تأثرها بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، بالتزامن مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت منار غانم، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن درجات الحرارة تظل أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجة إلى درجتين، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تبلغ 34 درجة مئوية، بينما يصل الإحساس بها إلى نحو 36 درجة.

أجواء شديدة الحرارة جنوبًا

وأضافت أن الطقس يكون حارًا ورطبًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، حيث تصل درجات الحرارة العظمى في الأقصر وأسوان إلى 42 درجة مئوية.

وأكدت أن الأجواء تتحسن نسبيًا خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، خاصة في الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة، بالتزامن مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة خلال فترتي المساء والليل، وهو ما يساعد على تقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

رياح وأتربة في بعض المناطق

ولفتت إلى احتمالية إثارة الرمال والأتربة نتيجة نشاط الرياح في بعض المناطق الجنوبية، ومن بينها حلايب وشلاتين ومحافظة الوادي الجديد.

كما توقعت فرصًا ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من حلايب وشلاتين.

تحذير من الشبورة المائية

وحذرت من استمرار تكون الشبورة المائية، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن كثافة الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر والقيادة بهدوء أثناء ظهورها.

طقس صيفي مستقر خلال الأيام المقبلة

وأكدت منار غانم استمرار الأجواء الصيفية المستقرة خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة عظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 34 و35 درجة مئوية.

وشددت على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة، إلى جانب الالتزام بالقيادة بحذر على الطرق التي تشهد ظهور الشبورة المائية.