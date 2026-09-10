قبل ما تدفع السعر الكامل.. هل تعرف ما هو الوقت المثالي لشراء هاتف رائد؟

يُعد الاستثمار في هاتف ذكي رائد (Flagship) خطوة ممتازة للحصول على أحدث التقنيات وأقوى أداء، لكن دفع السعر الكامل وقت الإطلاق ليس الخيار الأذكى دائمًا. هناك استراتيجيات وأوقات محددة تتيح لك اقتناء هاتف أحلامك بخصومات كبرى توفر لك مئات الدولارات، ووفقاً للخبراء في موقع Gizmochina، إليك أفضل الأوقات لشراء هاتف رائد بأعلى قيمة مقابل سعرك:

خصم على الموديلات السابقة

تعد أحد أفضل الأوقات لشراء هاتف ذكي رائد بعد إطلاق الطراز الجديد مباشرةً فقد تمتلك شركات الهواتف الذكية مثل هاتف Apple و هاتفSamsung وهاتف OnePlus وغيرها، جدولًا زمنيًا سنويًا لإصدار هواتفها الذكية.

وعندما يتم طرح أحدث طراز من الهواتف؛ عادةً ما تحصل أجهزة العام الماضي على تخفيض رسمي في الأسعار، مما يجعلها فرصة رائعة للمشترين للحصول على جهاز متميز ولكن بسعر أقل فإن شراء جهاز رائد من العام السابق؛ يعني أنك ستفتقد بعض الميزات الجديدة، ولكن لا يوجد فرق كبير عادة، فغالبًا ما تطرح العلامات التجارية ترقيات صغيرة، تشمل الأداء والكاميرا والبطارية وحتى بعض ميزات البرامج الجديدة.

الشراء خلال فترة التخفيضات

يعد موسم الأعياد الذي يجلب معه مبيعات احتفالية، أحد أفضل الأوقات لشراء هاتف ذكي رائد والعثور على تخفيضات كبيرة في الأسعار، والعروض الحصرية على الهواتف الرائدة

مواسم التسوق الكبرى وأعياد نهاية العام

لا تتجاوز عروض التخفيضات العالمية الكبرى إذا كنت تخطط للشراء؛ فخلال هذه الفترات تشتعل حرب الأسعار بين المنصات والمتاجر:

جمعة بلاك فرايداي (Black Friday): تقدم أضخم التخفيضات المباشرة على أسعار الهواتف الذكية.

تقدم أضخم التخفيضات المباشرة على أسعار الهواتف الذكية. مهرجان 11.11 (يوم العزاب العالمي): وهو موسم رئيسي تهتم به المواقع التقنية الآسيوية مثل Gizmochina، حيث تنخفض أسعار الهواتف الصينية الرائدة (مثل Xiaomi و OnePlus) لأسعار غير مسبوقة.

بعد الإطلاق المباشر (استغلال هبوط أسعار المستعمل والـ Refurbished)

بمجرد نزول الهاتف الجديد للأسواق، يندفع عشاق التقنية لبيع هواتفهم الحالية التي لم يمر على استخدامها سوى عام واحد بحالة ممتازة كما تقوم الشركات بطرح النسخ "المجددة رسمياً" (Certified Refurbished) بضمان كامل وبأسعار أقل بنسبة تصل إلى 40% من السعر الأصلي.