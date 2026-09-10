مدير مكتبة الإسكندرية: الرئيس السيسي يشدد على أن نهضة المجتمع تقوم على بناء الإنسان

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل مؤتمر "الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية على مدار ثلاثة أيام، في مكتبة الإسكندرية، خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري.



شارك في المؤتمر الصحفي اللواء أركان حرب الدكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي ورئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات وأمين عام اللجنة الوطنية المصرية، نائبًا عن الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس وسام صبري مساعد وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية، نائبًا عن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة. وقدم المؤتمر الإعلامي الدكتور محمد عبده.



وقال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن المؤتمر يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة حقيقية في المجتمع المصري، وإحداث نقلة في مسيرة التقدم والرقي، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد دائمًا على أن هذه النهضة يجب أن تقوم على بناء الإنسان وترسيخ الهوية الوطنية المتماسكة.



وأوضح د. زايد أن الهوية تمثل السمت العام للمجتمع وتعبر عن ضميره الجمعي، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري امتلك على مر تاريخه هوية راسخة تشبه السبيكة الذهبية بما أسهم في الحفاظ على تماسكه وخصوصيته الثقافية والاجتماعية.



وأضاف د.زايد، أن المجتمعات في مختلف أنحاء العالم تعاني حاليًا من "قلق الهوية" في ظل تنامي الإرهاب والصراعات إلى جانب التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي التي أسهمت في خروج بعض المجتمعات عن نطاقها الثقافي والاجتماعي.

وأشار د.زايد، إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة نحو ٤٥٠ شاب يمثلون مختلف فئات المجتمع المصري، موضحًا أن فعاليات المؤتمر تتضمن جلسات علمية وأخرى بمشاركة مسئولين من مختلف القطاعات، إلى جانب عروض ثقافية ومعرض للحرف اليدوية ومعرض فني تقيمه وزارة الثقافة.

وأكد د.زايد، أن الحفاظ على هوية المجتمع يمثل أولوية باعتبار أن التماسك المجتمعي هو أساس بقائه ويسهم في بناء العقل الجمعي والذاكرة الوطنية، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز هذه الهوية.

ولفت د. زايد، إلى العمل على إعداد ما يمكن أن نطلق عليه «وثيقة الإسكندرية» لتوطيد الهوية من خلال التوصيات التي سيتم بلورتها خلال المؤتمر، معربًا عن أمله أن تكون الوثيقة بداية لمزيد من المساهمات وأن تسهم في دعم جهود بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية.

في كلمته، قال اللواء أركان حرب الدكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع هذا المؤتمر تحت رعايته فور عرض الفكرة عليه، مؤكدا أنه من أكبر المؤيدين للمؤتمر، وأنه يولي اهتماما كبيرا بمخرجاته وتوصياته.

وأكد أن هذا المؤتمر يتناول قضية بالغة الأهمية، ويتم الترتيب له منذ أكثر من عامين لمناقشة ترسيخ قيم الهوية المصرية خاصة لدى الأجيال الشابة. وأضاف أن المؤتمر سيجمع قامات كبيرة في الدولة تم اختيارهم بعناية للحديث عن أهمية الهوية المصرية وكيفية الحفاظ عليها.

وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة حوالي ٤٥٠ شاب من طلاب المدارس والجامعات، بهدف رفع وعيهم باعتبارهم قادة المستقبل، وتعريفهم بأهمية الهوية المصرية من عادات وتقاليد وتاريخ ولغة وثقافة.

ولفت إلى أن المؤتمر سيتضمن جلسة افتتاحية كبيرة بحضور السادة الوزراء، يليها جلسات نقاشية وحوارية وورش عمل، كما سيتم عقد جلسة ختامية لعرض توصيات المؤتمر والإعلان عن وثيقة الإسكندرية والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية.

وفي كلمته، رحّب المهندس أيمن عطية بضيوف المؤتمر في الإسكندرية، مؤكدًا أن استضافة هذا الحدث في رحاب مكتبة الإسكندرية تحمل دلالة كبيرة، باعتبارها صرحًا حضاريًا ومنارة للعلم والثقافة والفكر، وامتدادًا لرسالة حضارية تمتد لأكثر من 23 قرنًا.

وأكد المحافظ أن مؤتمر الهوية الوطنية يمثل مساحة مهمة للحوار والاستماع إلى مختلف أطياف المجتمع والمشاركة في صياغة رؤية المستقبل، مشيرًا إلى أن الهوية الوطنية هي جوهر ما يجمع المصريين، رغم تنوعهم واختلاف خبراتهم وثقافاتهم، وأن الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة، خاصة مع أهمية الاستماع إلى الأجيال الجديدة باعتبارهم امتدادًا لحضارة مصر العريقة وحاملي مسؤولية تطويرها.

وأشار المهندس أيمن عطية إلى أن الإسكندرية تمثل نموذجًا حيًا للهوية المصرية الممتدة، بما تمتلكه من تاريخ عريق وتنوع ثقافي وحضاري، مؤكدًا تطلع المحافظة إلى أن يسهم المؤتمر في صياغة وثيقة تؤكد ثوابت الهوية الوطنية، وتحدد سبل الحفاظ عليها مع مواكبة المتغيرات المتسارعة، بما يحقق التطور دون فقدان الجذور والأصالة.

وأكد المحافظ أن محافظة الإسكندرية تضع، بالتعاون مع أجهزة الدولة والوزارات والجهات المعنية، كافة إمكاناتها لدعم المؤتمر وإنجاح مخرجاته، ولاسيما في مجالات التعليم والشباب والثقافة والسياحة والتنمية، معربًا عن تمنياته بخروج المؤتمر برؤية ومخرجات عملية تعزز الاعتزاز بالهوية المصرية وتفتح الطريق أمام مستقبل أكثر إشراقًا.

من جانبه، لفت المهندس وسام صبري مساعد وزير الشباب والرياضة إلى تواجد تكوينات شبابية مختلفة للمشاركة في المؤتمر، ومنهم الاتحادات الشبابية والكشافة بأنواعها ونماذج المحاكاة الشبابية البرلمانية. وأكد على مراعاة التنوع الجغرافي، حيث يشارك شباب من ٢٧ محافظة من أعمار مختلفة، إلى جانب وجود مجموعات تطوعية تشارك في تنظيم المؤتمر.

وأضاف أن المؤتمر سيشهد أيضا مشاركة نماذج ملهمة من الشباب في الجلسات النقاشية للمؤتمر، وذلك لإبراز دور الشباب في الحفاظ على الهوية وتعزيزها ونقلها، كما سيقوم الشباب بتقديم مقترحاتهم وتوصياتهم في ختام المؤتمر.

وقال الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المؤتمر يعكس اهتمام الدولة بقضية الهوية وحرصها على بحث سبل ترسيخها ونقل قيمها ومكوناتها إلى الشباب باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في بناء مستقبل المجتمع.

وأوضح د.فريد، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصت على تمثيل شباب الجامعات من مختلف المحافظات إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والشباب المهتمين بمجالات الابتكار وريادة الأعمال بما يضمن تنوع المشاركين وثراء الحوار حول قضايا الشباب والهوية.

وأضاف د.فريد، أن الجمهورية الجديدة تعيد بناء الثقافة وترسيخ الهوية، مؤكدًا أن الهوية ليست قضية ثقافية فحسب وإنما قضية متكاملة ترتبط ببناء الإنسان وتشكيل وعيه وقدرته على المشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأكد د.فريد، أن إعداد وثيقة للهوية يمثل بداية لمزيد من الجهد والعمل، موضحًا أن أهمية الوثيقة لا تقتصر على ما تتضمنه من توصيات وإنما تمتد إلى مواصلة العمل على ترسيخ الهوية وتعزيز وعي الشباب بها.

ومن المقرر أن يضم المؤتمر على مدار ثلاثة أيام جلسات علمية وحلقات نقاشية متوازية، يشارك فيها وزراء وخبراء وكتاب وباحثين وفنانين. ويشهد اليوم الأخير للمؤتمر جلسة ختامية لعرض التوصيات، يليها حفل موسيقي تقدمه أوركسترا مكتبة الإسكندرية.