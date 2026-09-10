الزمالك : فتوح محط أنظار الجميع وتعامل بحسن نية وسنطبق اللائحة

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق يزدادون ترابطًا وصلابة مع كل الأزمات المحيطة بالنادي، لأنهم يحبون ناديهم ويحترمون جماهيرهم ويقدرون جهد المدير الفني، الكابتن معتمد جمال، وجهازه المعاون، مشددًا على أن الجميع يبذل قصارى جهده من أجل مصلحة القلعة البيضاء في ظل النقص العددي الكبير.

وأضاف: "كباتن الفريق الكبار يقدمون دورًا رائعًا، ومن حسن طالع النادي وجود هؤلاء اللاعبين داخل الفريق".

وتابع: "بالتأكيد لن نرد على كم الأخبار المغلوطة والافتراءات الهائلة التي يتعرض لها نجوم الفريق، ولن تنال منا أبدًا، فنحن جميعًا متكاتفون، ولن نكون مادة دسمة يتم توجيهها وفقًا لرؤى البعض".

رد الزمالك على أزمة أحمد فتوح

وأوضح عبد الناصر محمد أن إدارة النادي تعمل بكل جهد على حل المشاكل المادية قريبًا جدًا ..

وفيما يخص موقف أحمد فتوح، قال مدير الكرة بالزمالك: "فتوح شارك في المباريات وهو لم يكن جاهزًا، ثم تعرض لنزلة برد شديدة، وبعدها أصيب في إصبع قدمه إصابة قوية، وكان من المستحيل أن يرتدي الحذاء، وسيشارك اليوم في التدريبات بكامل طاقته".

وأضاف: "أما بالنسبة لحديث فتوح الإعلامي، فهذا الأمر لن يأخذ أكبر من حجمه كما يرغب البعض، واللاعب دائمًا يقدم أداءً جيدًا سواء مع المنتخب أو النادي، وبالتالي هو محط أنظار الجميع، خاصة في ظل اقتراب انتهاء عقده، والجميع يتطلع إلى معرفة المستجدات".

وتابع: " أحمد فتوح يتعامل مع الجميع بطيبة وتلقائية شديدة وحسن نية، وكان من الممكن، لو كانت لديه نية سيئة، أن يتم إخراج الأمر بطرق أخرى، وبالتأكيد نحن نتعامل داخليًا، وطبقًا للائحة الخاصة بنا، مع كل الأحداث والتفاعلات لمنع تكرارها، وهذا شأننا الداخلي".