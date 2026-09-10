قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأرقام..وزير التعليم يكشف جهود تحويل المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية
وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة بالمعلم وتأهيله وتحسين أوضاعه الاقتصادية
نزل 15 جنيه.. سعر الذهب في الصاغة الآن
استخدموا ألقابا مخالفة للحقيقة.. الحكومة: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء
وزير التعليم: نظام البكالوريا سيخفف الضغط عن أكثر من 900 ألف أسرة مصرية
بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل
مجلس الوزراء: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء ولا يمتلكون أي صفة رسمية
سعيد لأنه لم يذهب إليهم.. جيرارد يحتفل بفشل آرسنال في ضم ألفاريز
وزير التعليم: تطوير 160 منهجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2026/ 2027
وزير التعليم : انخفاض نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف القراءة والكتابة لـ13.9%
أنقذوا تايلاند.. احتجاجات متواصلة ضد السياح الإسرائيليين في بانكوك
مستلزمات طبية بـ 555 ألف دولار.. ننشىر حيثيات المحكمة في اتهام 5 موظفين بوزارة الصحة |خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العليمي: أي تهديد لمضيق باب المندب يمتد مباشرة إلى البحر الأحمر وقناة السويس

رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي
خاطر عبادة

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن “رشاد العليمي”، أن أي محاولة لتغيير الوضع العسكري في محيط مضيق باب المندب “لا يمكن اختزالها في الشأن اليمني فقط”؛ نظراً لارتباطها المباشر بأمن الملاحة الدولية وقناة السويس والتجارة العالمية.

باب المندب ليس شأناً يمنياً فقط

جاء ذلك خلال استقباله سفير جمهورية مصر العربية لدى اليمن إيهاب أبو سريع، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وقال العليمي إن مضيق باب المندب ممر دولي حيوي، وأي تهديد له ينعكس فوراً على أمن البحر الأحمر وقناة السويس وحركة التجارة العالمية، مشددا على أن "حماية الساحل اليمني واستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها وموانئها ومياهها الإقليمية؛ تمثل مصلحة يمنية ومصرية وعربية ودولية مشتركة".

تحذير من مشروع إيراني عبر الحوثيين

وتطرق اللقاء إلى تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية على مختلف الجبهات، لا سيما في الساحل الغربي لمحافظة تعز، بمشاركة خبرات عسكرية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والجماعات المتحالفة معه.

واعتبر العليمي أن اندفاع الحوثيين نحو الساحل الغربي "يعكس سعي النظام الإيراني لمنح وكلائه القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر". 

وأضاف أن الهدف من ذلك هو "تحويل أي ضغوط على طهران إلى كلفة تتحملها المنطقة والتجارة والأسواق العالمية".

تثمين لدور مصر المحوري في دعم الشرعية

وأعرب رئيس مجلس القيادة عن ثقته باستمرار الدور "الريادي" لجمهورية مصر العربية في دعم مؤسسات الدولة اليمنية، داعيا إلى دفع الجهود على المستويين العربي والدولي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على منع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى المليشيات الإرهابية.

ويأتي تصريح العليمي في وقت تشهد فيه جبهات الساحل الغربي تصعيداً حوثياً متزامناً مع تزايد المخاوف الدولية من استهداف الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.

رشاد العليمي باب المندب قناة السويس اليمن الحوثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز

نور الدين زكي

بطل كمال أجسام: حصلت على ذهبية وفضية وعدت لمصر لأجد نفسي راسبًا في 4 مواد

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

سكك حديد مصر: استعادة حركة القطارات بصورة منتظمة في الاتجاهين على خط القاهرة / أسوان والعكس

احنده الاحداث

أجندة أخبار الجمعة 11 سبتمبر 2026 .. أبرز الأحداث والفعاليات

وزير الصحة

وزير الصحة يتابع مستجدات مشروعات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل

بالصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن

دان ادم
دان ادم
دان ادم

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد