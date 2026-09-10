العليمي: أي تهديد لمضيق باب المندب يمتد مباشرة إلى البحر الأحمر وقناة السويس

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن “رشاد العليمي”، أن أي محاولة لتغيير الوضع العسكري في محيط مضيق باب المندب “لا يمكن اختزالها في الشأن اليمني فقط”؛ نظراً لارتباطها المباشر بأمن الملاحة الدولية وقناة السويس والتجارة العالمية.

باب المندب ليس شأناً يمنياً فقط

جاء ذلك خلال استقباله سفير جمهورية مصر العربية لدى اليمن إيهاب أبو سريع، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وقال العليمي إن مضيق باب المندب ممر دولي حيوي، وأي تهديد له ينعكس فوراً على أمن البحر الأحمر وقناة السويس وحركة التجارة العالمية، مشددا على أن "حماية الساحل اليمني واستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها وموانئها ومياهها الإقليمية؛ تمثل مصلحة يمنية ومصرية وعربية ودولية مشتركة".

تحذير من مشروع إيراني عبر الحوثيين

وتطرق اللقاء إلى تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية على مختلف الجبهات، لا سيما في الساحل الغربي لمحافظة تعز، بمشاركة خبرات عسكرية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والجماعات المتحالفة معه.

واعتبر العليمي أن اندفاع الحوثيين نحو الساحل الغربي "يعكس سعي النظام الإيراني لمنح وكلائه القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر".

وأضاف أن الهدف من ذلك هو "تحويل أي ضغوط على طهران إلى كلفة تتحملها المنطقة والتجارة والأسواق العالمية".

تثمين لدور مصر المحوري في دعم الشرعية

وأعرب رئيس مجلس القيادة عن ثقته باستمرار الدور "الريادي" لجمهورية مصر العربية في دعم مؤسسات الدولة اليمنية، داعيا إلى دفع الجهود على المستويين العربي والدولي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على منع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى المليشيات الإرهابية.

ويأتي تصريح العليمي في وقت تشهد فيه جبهات الساحل الغربي تصعيداً حوثياً متزامناً مع تزايد المخاوف الدولية من استهداف الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.