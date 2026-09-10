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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأرقام..وزير التعليم يكشف جهود تحويل المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

 تحدث محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن الجهود المبذولة لتحويل المدارس الفنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية وفق معايير واعتمادات دولية.

وفيما يخص التعاون مع الجانب الياباني، أشار الوزير إلى أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون تستهدف تطوير 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني وتحويلها إلى مدارس متخصصة في مجالات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن التعاون مع الجانب الياباني يمتد إلى تجربة المدارس المصرية اليابانية، التي تحظى بإقبال كبير، مشيرًا إلى أن اختيار اليابان شريكًا استراتيجيًا في مجال التعليم جاء لما تتمتع به من تاريخ عريق وثقافة وعادات تتقارب في عدد من جوانبها مع المجتمع المصري، فضلًا عن نجاحها في التعامل مع تحديات الكثافات والازدحام داخل المدارس، وتقديم نموذج تعليمي مبسط ومتميز، إلى جانب ما حققته من تجربة رائدة في مجال تنمية الإنسان.

وأضاف أن الوزارة تستهدف الاستفادة من هذا النموذج وتطبيق ما يتناسب منه مع الواقع المصري، وصولًا إلى تطوير البيئة المدرسية وأساليب التعليم، مؤكدًا استمرار تبادل الزيارات والخبرات مع الجانب الياباني، ووجود تواصل مستمر بين الجانبين في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وأوضح الوزير أنه بالتعاون مع الجانب الإيطالي، سيتم تشغيل نحو 100 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل، بما يسهم في توفير مسارات تعليمية وتدريبية متطورة مرتبطة مباشرة باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة، كما يجري، بالتعاون مع الجانب الألماني، تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، وإعداد برامج متخصصة تمنح الطلاب والخريجين شهادات معتمدة وفق المعايير الدولية، بما يعزز فرص توظيفهم في الأسواق المحلية والعالمية.

وفي عرضه لأبرز المؤشرات المستهدفة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضمن برنامج عمل الحكومة حتى عام 2030، أوضح الوزير أن إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية ارتفع من 51 مدرسة في العام 2023/ 2024 إلى 101 مدرسة في الوضع الحالي 2026/ 2027، متجاوزًا بذلك المستهدف البالغ 100 مدرسة بحلول عام 2030، مضيفًا أن إجمالي عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ارتفع من 62 مدرسة إلى 225 مدرسة، متجاوزًا كذلك المستهدف البالغ 200 مدرسة بحلول عام 2030، مؤكدًا أن الوزارة لا تتوقف عند تحقيق هذه المستهدفات، وإنما تعمل على إحداث تغيير حقيقي في شكل التعليم، من خلال التوسع بصورة أكبر في النماذج التعليمية المتميزة، مستهدفًا زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 225 مدرسة إلى 600 مدارس، وزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 101 مدرسة إلى 500 مدرسة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية وتغيير ملموس في شكل المنظومة التعليمية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم

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