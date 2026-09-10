أخبار التكنولوجيا | أسرع طريقة لتأمين واي فاي بيتك .. إليك الوقت المثالي لشراء موبايل جديد .. مواصفات هاتف Honor Magic 9

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



قبل ما تدفع السعر الكامل.. هل تعرف ما هو الوقت المثالي لشراء هاتف رائد؟

يُعد الاستثمار في هاتف ذكي رائد (Flagship) خطوة ممتازة للحصول على أحدث التقنيات وأقوى أداء، لكن دفع السعر الكامل وقت الإطلاق ليس الخيار الأذكى دائمًا. هناك استراتيجيات وأوقات محددة تتيح لك اقتناء هاتف أحلامك بخصومات كبرى توفر لك مئات الدولارات، ووفقاً للخبراء في موقع Gizmochina، إليك أفضل الأوقات لشراء هاتف رائد بأعلى قيمة مقابل سعرك:

تحديث ColorOS 17 يقترب .. هل هاتفك من أوبو ضمن القائمة المدعومة؟

يبدأ طرح تحديث ColorOS 17 قريبًا لأجهزة أوبو، حاملاً معه ميزات جديدة، وتحسينات بصرية، وقدرات ذكاء اصطناعي مُحسّنة. يتوفر هذا البرنامج، المبني على نظام Android 17، حاليًا لأجهزة أوبو مختارة عبر برنامج تجريبي مغلق، بينما من المتوقع أن يبدأ طرحه رسميًا خلال الأسابيع القادمة.

في دقيقتين.. أسرع طريقة لتأمين واي فاي بيتك وتغيير الباسورد

تغيير كلمة مرور جهاز التوجيه (الراوتر) الخاص بك أسهل بكثير مما تظن، ولن يستغرق منك سوى بضع دقائق مهما كان نوع جهازك، فإذا مضى وقت طويل منذ آخر تعديل أجريته على إعدادات الشبكة، فستفاجأ اليوم بأن الخطوات أصبحت أبسط وأكثر مرونة من أي وقت مضى.

مع تزايد وتيرة العمل عن بُعد، أصبحت حماية شبكة الـ Wi-Fi المنزلية بكلمة مرور قوية ضرورة قصوى لا غنى عنها؛ فهي خط الدفاع الأول للحفاظ على أمان بياناتك وأجهزتك المتصلة

قبل إنطلاقه رسميا في 28 سبتمبر .. إليك مواصفات هاتف Honor Magic 9

أعلنت شركة Honor رسمياً عن موعد إطلاق سلسلة هواتفها المنتظرة Honor Magic 9 في 28 سبتمبر، والتي ستضم ثلاثة إصدارات هي: الإصدار القياسي Magic 9، وإصدار Magic 9 Pro، بالإضافة إلى الوافد الجديد Magic 9 Pro Max. وقد تسرب مؤخراً مقطع فيديو على منصة Weibo يستعرض فتح علبة النسخة الأقوى "Pro Max" باللون الأخضر المميز (Mossy Green) الذي ظهر سابقاً في الإعلانات التشويقية.