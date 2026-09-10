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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قفزة من آبل .. هاتف iPhone 18 Pro القابل للطي يكتسح اختبارات الأداء

هاتف iPhone 18 Pro
هاتف iPhone 18 Pro
لمياء الياسين

بالتزامن مع إعلان شركة أبل (Apple) رسميًا عن سلسلتها الرائدة الجديدة iPhone 18 Pro وجهازها القابل للطي iPhone Duo، وقد بدأت الأجهزة الجديدة في تسجيل حضورها الأول على منصات تقييم الأداء الشهيرة، كاشفةً عن القوة الحقيقية لـ معالج A20 Pro، وهو أول رقاقة في تاريخ الشركة مصنعة بدقة 2 نانومتر. 

ورصد تقرير نشره موقع Gizmochina ظهور هاتف iPhone 18 Pro على منصة Geekbench، بينما سجل الطراز الأعلى iPhone 18 Pro Max حضوره على منصتي Geekbench و AnTuTu معًا، مما يمنح الأسواق نظرة ملموسة أولى على طفرة الأداء التي تعول عليها أبل هذا العام.

 تقنية 2 نانومترتُ

على الجانب الآخر تعد شكل رقاقة A20 Pro نقلة نوعية في هندسة المعالجات؛ حيث اعتمدت أبل على عملية التصنيع المتطورة بدقة 2 نانومتر من شركة TSMC، مما أتاح زيادة الكثافة وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة تصل إلى 30%، مع تقديم زيادة في الأداء العام.

iPhone 18 Pro

حلول ذكية للتبريد والذاكرة

لتفادي مشكلات الاختناق الحراري نتيحة القوة الحاسوبية الهائلة، طوّرت أبل نظام تبريد داخلي متطور يعتمد على غرفة بخار (Vapor Chamber) أعيد تصميمها بالكامل، لتمنح مساحة تبديد حراري تعادل ثلاثة أضعاف تلك الموجودة في الجيل السابق.

 علاوة على ذلك، يأتي الهاتف مدعومًا بذاكرة عشوائية (RAM) ضخمة بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X، جرى دمجها مباشرة مع المعالج عبر تقنيات تغليف متقدمة لرفع نطاق حزمة البيانات وتوزيع الحرارة بذكاء وتشير البيانات الأولية للمنصات إلى أن هاتف iPhone 18 Pro Max يثبت أقدامه كأحد أقوى الهواتف الذكية المتاحة عالميًا، مستفيدًا من التكامل الصارم الذي تحرص عليه أبل بين العتاد الداخلي المطور وأنظمة التشغيل الحديث

سعر هاتف iPhone 18 Pro

ومن جانبها قدمت أبل  "أضخم ترقية لنظام الكاميرات منذ سنوات" عبر تزويد كاميرا الـ Fusion الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة ميكانيكية متغيرة،تنفتح العدسة تلقائيًا وبأقصى سعة ممكنة في الأجواء المظلمة للسماح بعبور أكبر قدر من الضوء إلى المستشعر الجديد، مما يقلل "الضوضاء الرقمية" (Noise) ويرفع جودة الصور الليلية بشكل غير مسبوق

أما عن  الأسعار الرسمية والمتداولة في الأسواق العالميةشهدت تشكيلة هذا العام زيادة سعرية بمقدار 100 دولار مقارنة بالجيل السابق، وعزت التحليلات ذلك إلى تكلفة التصنيع المرتفعة لشرائح الـ 2 نانومتر وأزمة أسعار الذاكرة العشوائية.

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