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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعاً لأزمة الشحن.. كيف تجعل بطارية هاتفك تدوم 24 ساعة كاملة؟

شحن الهاتف
شحن الهاتف
لمياء الياسين

يواجه الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية أزمة نفاد شحن البطارية بسرعة قبل نهاية اليوم، وهو ما يسبب إزعاجاً كبيراً خاصة في أوقات العمل أو السفر. ولتحقيق أقصى استفادة من بطارية هاتفك وضمان استمرارها لأطول فترة ممكنة، يوصي  باتباع الإرشادات والخطوات التالية:

إغلاق التطبيقات

 تستهلك العديد من التطبيقات طاقة البطارية بصمت حتى لو لم تكن تستخدمها بنشاط. احرص على تفقّد إعدادات الهاتف لإغلاق التطبيقات غير الضرورية التي تعمل في الخلفية، مع الاستمرار في تحديث التطبيقات إلى أحدث إصداراتها وذلك لأنها غالباً ما تأتي بتحسينات ترفع من كفاءة استهلاك الطاقة.

 سطوع الشاشة

 تُعد الشاشة المستهلك الأول والأكبر لطاقة البطارية. يُنصح بخفض مستوى السطوع يدوياً إلى حد مريح للعين، أو تفعيل ميزة "السطوع التلقائي" (Adaptive Brightness) التي تضبط إضاءة الشاشة تلقائياً بحسب الإضاءة المحيطة بك.

 توفير الطاقة

تقدم أنظمة التشغيل المختلفة ميزة "وضع الطاقة المنخفضة" أو "توفير البطارية". يقوم هذا الوضع تلقائياً بتقليص العمليات الثانوية، والحد من تحديث التطبيقات في الخلفية، وتقليل المؤثرات البصرية. من الذكاء تفعيل هذه الميزة عندما يبدأ شحن الهاتف بالاقتراب من النفاد.

تعطيل شبكات الاتصال 

 تستمر تقنيات الاتصال مثل البلوتوث (Bluetooth) والواي فاي (Wi-Fi) ونظام تحديد المواقع (GPS) في البحث عن شبكات وأجهزة قريبة حتى لو لم تكن متصلاً بها، مما ينقص من عمر الشحن. بادر بإيقاف تشغيل هذه الميزات فور الانتهاء من حاجتك إليها.

ترشيد الإشعارات

 يتسبب تدفق الإشعارات المستمر من تطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب في إضاءة الشاشة وتشغيل الاهتزاز أو الصوت بشكل متكرر. قم بالدخول إلى إعدادات الإشعارات وعطِّل الميزات غير الهامة للتطبيقات الثانوية.

وضع الطيران

 إذا كنت في مأزق وتبقّت نسبة ضئيلة جداً من الشحن وتحتاج للحفاظ على الهاتف يعمل لاستقبال أو إجراء مكالمة لاحقاً، قم بتفعيل "وضع الطيران". يوقف هذا الوضع كافة عمليات الاتصال بالشبكات الخلوية، وهي العملية الأكثر استنزافاً للطاقة في الهاتف.

نظام التشغيل 

 لا تتجاهل التحديثات الدورية لنظام هاتف (سواء أندرويد أو iOS). تركز الشركات المصنعة في هذه التحديثات على سد الثغرات وتحسين البرمجيات المسؤولة عن إدارة أداء العتاد والبطارية.

 درجات الحرارة المرتفعة

 تتأثر المكونات الكيميائية للبطاريات الحديثة بشدة من الطقس المحيط. احرص على عدم ترك الهاتف تحت أشعة الشمس المباشرة، أو داخل السيارة في الأيام الحارة، أو شحنه في بيئة مرتفعة الحرارة؛ لأن ذلك يتلف خلايا البطارية ويقلل قدرتها على الاحتفاظ بالشحن على المدى الطويل.

شحن البطارية إغلاق التطبيقات تحديث التطبيقات تقنيات الاتصال الواي فاي تطبيقات التواصل الاجتماعي

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