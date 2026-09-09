مصرع 14 شخصا وإصابة 11 آخرين إثر انفجار مخزن للأسلحة قرب سرمدا بسوريا

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح، إثر انفجار وقع في مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب في منطقة برج النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي بسوريا، في حصيلة غير نهائية.

وأسفر الانفجار عن إصابة عدد من العاملين، فيما باشرت الوحدات المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إجراءات تأمين موقع الحادثة واتخاذ التدابير اللازمة في محيطه.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية أن المخزن يستخدم بصورة مؤقتة لتجميع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها، بينما تتواصل الإجراءات الميدانية في الموقع للوقوف على ملابسات الانفجار وحصر الأضرار الناجمة عنه.

ووقع انفجار في مستودع للأسلحة بمنطقة برج النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب ‌‏الشمالي شمال سوريا اليوم الأربعاء.‏

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن قائد عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب وليد أصلان: إن الفرق ‌‏توجهت إلى الموقع فور وقوع الانفجار، لافتاً إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أنه ‌‏ناجم عن ذخائر.‏