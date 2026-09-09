وزير الإعلام الصومالي: مصر دولة عربية إفريقية محورية وتربطنا علاقات تاريخية عميقة طويلة الأمد

أكد وزير الإعلام الصومالي عبد الفتاح قاسم أن بلاده تنظر إلى مصر باعتبارها دولة عربية إفريقية محورية، ولدينا مصالح مشتركة لتعزيز الاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وقال قاسم - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ - "العلاقات المصرية الصومالية علاقات تاريخية وعميقة وتقوم على روابط سياسية وشعبية وثقافية ممتدة لعقود طويلة"، لافتا إلى أن هناك إرادة واضحة لدى قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أكثر استراتيجية وفعالية؛ حيث إن ما يميز العلاقات المصرية الصومالية أنها قائمة على احترام السيادة والمصالح المشتركة.

وأضاف أن بلاده تقف أمام مرحلة مفصلية في مسيرة بناء الدولة؛ حيث نواجه تحديات حقيقية منها سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية، لكننا أمام فرصة لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار.

وأشار إلى أننا نطلق من حقيقة سياسة وهي أن بناء دولة هي عملية تراكمية تحتاج إلى توافق سياسي ومؤسسات قوية وأمن مستدام وتنمية اقتصادية وإعلام وطني مسئول.

وأكد أننا نحرز تقدما سياسيا من خلال الحوار والمؤسسات الدستورية وليس من خلال التوتر والمواجهة، مبينا أن الرسالة التي نريد إيصالها هى أن الصومال يمضي إلى الأمام وأن مؤسسات الدولة صارت أكثر قدرة على إدارة التحديات وهدفنا هو بناء دولة صومالية مستقرة موحدة قادرة على حماية مواطنيها ومصالحها الوطنية.

وأوضح أن الحكومة الصومالية بذلت جهودا كبيرة لتجفيف منابع الإرهاب ودحر الحركات الإرهابية وتحرير مناطق واسعة جنوبا، مؤكدا على ضرورة أن يكون السلاح بيد الدولة ومؤسساتها حصرا.

وشدد على أن أمن السواحل الصومالية يرتبط بشكل مباشر بأمن خليج عدن والبحر الأحمر، حيث إن الصومال يمتلك أطول السواحل الإفريقية على البحر الأحمر لذلك نحن ملتزمون بحماية سيادتنا البحرية وتأمين الملاحة البحرية ومكافحة القرصنة والجرائم غير المشروعة في المياه.