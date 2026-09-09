حازم إمام عن رحيل حسام عبدالمجيد: ممكن يكون كوبري للأهلي.. والأيام بيننا

علق حازم إمام نجم الزمالك السابق، على إمكانية عودة حسام عبدالمجيد لمصر قادما للنادي الأهلي.

وانتقل حسام عبدالمجيد لنادي لودوجوريتس البلغاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وقال حازم عبر شاشة أون سبورت: «ممكن حسام يرجع مصر عن طريق كوبري للأهلي؟ ممكن.. كل شيء وارد دلوقتي».



وشدد على أنه تعامل مع حسام عبدالمجيد وأكد على احترام اللاعب، وعلى رغبته في خوض تجربة احترافية خارج مصر، مشيرا: «الأيام بينا».

وأكد على أن كل لاعب يختلف عن غيره، فهناك من يريد الاحتراف وعدم العودة، واستشهد بمصطفى محمد مهاجم كونيا سبور التركي ونانت السابق.