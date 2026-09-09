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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد ظهور فيروسات بالصين والأرجنتين.. أمجد الحداد يكشف موقف مصر

فيروس
فيروس
رحمة سمير

أثارت التقارير المتعلقة بظهور فيروسات وأمراض معدية في عدد من دول العالم تساؤلات حول مدى تأثيرها على مصر، وما إذا كانت تمثل خطرًا محتملًا على المصريين. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، موقف مصر من هذه الفيروسات، مؤكدًا أن مصر بعيدة عن الفيروس الجديد المكتشف في الصين، كما تحدث عن انتشار حمى الضنك في الأرجنتين.

فيروسات في الصين والأرجنتين

وقال الدكتور أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق لمعهد القلب القومي، إن هناك فيروسات ظهرت في عدد من الدول، من بينها الصين والأرجنتين، موضحًا أن مصر بعيدة عن هذه الفيروسات في الوقت الحالي.

فيروس بونديبوجيو

وأشار إلى أن حمى الضنك منتشرة في الأرجنتين، وهي من الأمراض الفيروسية التي تنتقل عن طريق البعوض، وتظهر بصورة أكبر في المناطق التي تتوافر بها ظروف بيئية مناسبة لانتشار هذا الناقل.

ماذا نعرف عن الفيروس الجديد في الصين؟

وبشأن الفيروس الذي جرى اكتشافه في الصين، أوضح الحداد أن العلماء تمكنوا من التعرف على فيروس جديد، مؤكدًا أن مصر بعيدة عنه، وأن تطور العلوم الطبية يسمح بالتعامل مع الفيروسات الجديدة ودراسة خصائصها وطرق مواجهتها.

فيروس الإيبولا

وكان باحثون صينيون قد أعلنوا في دراسة نُشرت عام 2024 عن اكتشاف فيروس جديد أطلق عليه اسم «فيروس الأراضي الرطبة»، وهو فيروس ينتقل عن طريق القراد وينتمي إلى جنس الأورثونايرو فيروس. وتم التعرف عليه لأول مرة لدى شخص تعرض للدغة قراد عقب زيارة منطقة رطبة في شمال الصين عام 2019.

أعراض وحالات الإصابة بالفيروس

وأظهرت الدراسة العلمية أن الحالة الأولى ظهرت عليها أعراض شملت الحمى والصداع والقيء، قبل تطور الحالة إلى أعراض أكثر حدة. وأظهرت الفحوص الجينية وجود فيروس لم يكن معروفًا من قبل.

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كما جرى لاحقًا رصد حالات أخرى بين أشخاص تعرضوا للدغات القراد في شمال شرق الصين، إلى جانب العثور على مؤشرات للفيروس لدى بعض الحيوانات، ما دفع الباحثين إلى مواصلة دراسة دورة انتقاله وانتشاره في البيئة.

هل يمكن أن تصل الفيروسات الجديدة إلى مصر؟

وبحسب تصريحات الدكتور أمجد الحداد، فإن الفيروس الجديد المكتشف في الصين لا يمثل حاليًا خطرًا مباشرًا على مصر، مشيرًا إلى أن التعامل العلمي مع أي فيروس جديد يبدأ من دراسة خصائصه وآلية انتقاله، ثم تطوير وسائل الوقاية والعلاج واللقاحات عند الحاجة.

فيروس هانتا

وفي المقابل، فإن ظهور أمراض فيروسية في دول مختلفة لا يعني بالضرورة انتقالها إلى مصر، إذ تختلف احتمالات الانتشار وفق طبيعة الفيروس وطرق انتقاله والعوامل البيئية ووجود النواقل اللازمة لانتقال العدوى.

حمى الضنك في الأرجنتين

وتُعد حمى الضنك من الأمراض التي تنتقل عن طريق البعوض، وتشهد مناطق مختلفة من العالم تسجيل حالات منها، فيما تتابع الجهات الصحية معدلات انتشارها بصورة دورية. وتشير بيانات صحية حديثة إلى استمرار تسجيل حالات من حمى الضنك في دول بالأمريكتين خلال عام 2026.

 

وتأتي تص

محاولة إكتشاف لقاح جديد لفيروس هانتا القاتل

ريحات الدكتور أمجد الحداد في ظل استمرار ظهور أمراض وفيروسات جديدة في مناطق مختلفة من العالم، ما يبرز أهمية المتابعة العلمية والرصد المبكر للأمراض المعدية، إلى جانب الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الصحية والعلمية الموثوقة، بعيدًا عن التهويل أو الشائعات.

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