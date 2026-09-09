ساعات قبل غلقها.. آخر فرصة للتسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2026

أكد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن غدًا الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026 هو الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، على أن يتم غلق موقع التنسيق الإلكتروني في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب المستحقين للتقدم للمرحلة الثالثة إلى سرعة تسجيل رغباتهم، مع ضرورة مراجعة الرغبات وترتيبها بعناية والتأكد من إتمام عملية التسجيل بنجاح قبل غلق موقع التنسيق.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي:

https://tansik.digital.gov.eg

كما تتيح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية خدماتها للطلاب لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال التنسيق.

وتنبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الطلاب الذين يتخلفون عن تسجيل رغباتهم خلال الفترة المحددة لن يكون لهم الحق في التسجيل ضمن المرحلة الثالثة بعد غلق موقع التنسيق، وسيتم تنسيقهم وفقًا لما يتوافر من أماكن شاغرة ومتاحة بالكليات والمعاهد، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لأعمال التنسيق.

وتناشد الوزارة الطلاب عدم التخلف عن الموعد المحدد، والاستفادة من الفرصة المتاحة حتى الساعة السابعة مساء غد الخميس، تجنبًا لما قد يترتب على عدم التسجيل خلال الفترة المقررة من الاقتصار على الأماكن المتاحة والمتبقية عند إجراء التنسيق.

وتؤكد الوزارة ضرورة احتفاظ الطلاب برقم الجلوس والرقم السري وعدم إتاحتهما للغير، والتأكد من إتمام عملية تسجيل الرغبات بنجاح قبل الموعد النهائي لغلق الموقع.