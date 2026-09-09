قوافل «إيد واحدة» تطرق أبواب القرى.. دعم شامل للأسر الأكثر احتياجًا

تواصل مبادرة «إيد واحدة» جهودها في الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا داخل القرى والمحافظات، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والاجتماعية والغذائية، بالتوازي مع برامج تستهدف تمكين الأسر اقتصاديًا وتحقيق الاستدامة بدلًا من الاكتفاء بالدعم المباشر.

المرحلة الثالثة من المبادرة

وفي أحدث محطات المبادرة، وصلت إحدى القوافل إلى قرية حجازة بمركز قوص في محافظة قنا، لتقدم خدماتها لآلاف المواطنين، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف يستهدف توسيع نطاق الخدمات والوصول إلى المستحقين الحقيقيين، مع الاهتمام بتمكين الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين جودة حياتها.

«إيد واحدة» تصل إلى قنا

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن قافلة مبادرة «إيد واحدة» التي وصلت إلى قرية حجازة بمركز قوص في محافظة قنا تأتي ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة.

وأوضحت أن محطة قنا تعد السادسة ضمن سلسلة من الفعاليات التي نفذتها المبادرة خلال المرحلة الحالية، بعد تنظيم قوافل مماثلة في محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج والمنيا.

وأضافت، خلال تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن القافلة تستهدف الوصول إلى أكثر من 32 ألف مواطن، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

خدمات صحية وغذائية واجتماعية

وأشارت نبيلة مكرم إلى أن الخدمات المقدمة داخل القافلة تشمل توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف الأدوية بالمجان، إلى جانب توزيع الكراتين الغذائية والملابس، وتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية للأسر المستفيدة.

كما تتضمن القافلة تقديم كراسي متحركة للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بما يعكس توجه المبادرة نحو تقديم خدمات متكاملة لا تقتصر على جانب واحد من احتياجات الأسر.

وأكدت أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى المواطنين المستحقين فعليًا، وتوسيع مظلة الخدمات لتشمل أكبر قدر ممكن من الأسر الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من الدعم إلى التمكين الاقتصادي

وأكدت رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني أن دور التحالف لا يتوقف عند تقديم المساعدات المباشرة، وإنما يمتد إلى برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف مساعدة الأسر على تحقيق دخل مستدام.

وأوضحت أن فرق العمل ترصد احتياجات المواطنين، مع اهتمام خاص باحتياجات السيدات، والعمل على مساعدتهن في إعداد دراسات جدوى لمشروعات صغيرة تتناسب مع إمكاناتهن واحتياجات بيئتهن المحلية.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه البرامج هو مساعدة المستفيدين على الانتقال تدريجيًا من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج، بما يضمن استدامة العائد الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.

«إغلاق الحلقة العلاجية» للمرضى

وفيما يتعلق بالخدمات الطبية، شددت نبيلة مكرم على أن القوافل الصحية لا تكتفي بإجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية، وإنما تمتد إلى متابعة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية أو جراحية.

وأوضحت أن المؤسسات الأعضاء في التحالف تتولى التنسيق مع المستشفيات والجهات الطبية المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تحتاج إليها.

وأكدت أن هذا النهج يستهدف ضمان استكمال رحلة علاج المواطن وعدم توقفها عند مرحلة التشخيص، بما يحقق ما وصفته بـ«إغلاق الحلقة العلاجية» بصورة متكاملة.

نموذج للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني

ونوهت رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني بأن التعاون بين التحالف الوطني ومحافظة قنا يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، من أجل الوصول بالخدمات إلى المواطنين داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكدت أن استمرار هذه القوافل والمبادرات يعزز مفهوم التنمية المستدامة، ويترجم الدور المجتمعي للتحالف إلى خدمات مباشرة تصل إلى المواطنين، فضلًا عن دعم قيم التكافل الاجتماعي وتمكين الأسر من تحسين ظروفها المعيشية.

وشددت على أن توسيع نطاق المبادرات والوصول إلى المستحقين في مختلف المحافظات يمثل محورًا أساسيًا في جهود التحالف خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق أثر أكثر استدامة على حياة الأسر والمجتمعات المحلية.