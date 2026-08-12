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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع تمهيدي للإعداد لإطلاق إستراتيجية أسوان 2040 للعمل الأهلي

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

فى ضوء جهود محافظة أسوان لإستكمال البناء المؤسسى لإستراتيجية العمل الأهلى وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى وشركاء التنمية ، ودعم جهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً تمهيدياً مع عدد من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بإعتبارهم نواة اللجنة التنظيمية لمؤتمر إطلاق إستراتيجية أسوان 2040 للعمل الأهلى بمحافظة أسوان ، وذلك بحضور  أسامة رزق داود نائب المحافظ ، ومحمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى .

الاستعداد لإطلاق الإستراتيجية

وتناول الاجتماع إستعراض التصور المقترح لتنظيم مؤتمر إطلاق الإستراتيجية ، ومناقشة عدد من المحاور المرتبطة بالإنتقال من مرحلة إعداد الوثيقة إلى مرحلة التنفيذ ، وفى مقدمتها أهمية تشكيل المجلس التنسيقى لإدارة ومتابعة تنفيذ إستراتيجية العمل الأهلى ، إلى جانب مناقشة الموعد المقترح للمؤتمر ، وتفعيل دور مركز فكر إستراتيجية العمل الأهلى بإعتباره أحد أدوات الدعم الفنى والمعرفى للإستراتيجية ، وإستعراض الأفكار والمقترحات الخاصة بالتنظيم الجيد لإطلاق الإستراتيجية ، وإعداد مؤتمر موسع يشارك فيه ممثلو مختلف الوزارات والجهات المختصة بما يسهم فى خروج فعاليات الإطلاق بالشكل المشرف الذى يليق بمكانة زهرة الجنوب.

خريطة لشركاء التنمية

كما شهد الإجتماع إستعراضاً أولياً لخريطة شركاء التنمية المقترحة بما يعزز فرص التشبيك والتكامل بين مؤسسات المجتمع الأهلى والجهات التنفيذية والقطاع الخاص والجامعات وشركاء التنمية ، ويدعم توجيه الموارد والجهود نحو الأولويات والإحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية ، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063، لتصبح تجربة أسوان نموذجًا مرجعيًا مستدامًا فى مجال العمل الأهلى والتنموى.

 

مجتمع أهلى قادر ومُمكَّن 

وتم خلال الإجتماع التأكيد على إعتماد شعار المؤتمر: "مجتمع أهلى قادر ومُمكَّن.. شريك فى التنمية.. مبتكر ومستدام"، بما يعكس التوجه الإستراتيجى للإستراتيجية نحو الإرتقاء بدور مؤسسات المجتمع الأهلى وتعزيز قدراتها المؤسسية والتنفيذية ، والإنتقال بها من المشاركة فى تنفيذ المبادرات إلى شريك مكافئ فى صياغة الحلول وقيادة مسارات التنمية المحلية ، حيث ترتكز محاور الإستراتيجية على 4 قطاعات رئيسية، تشمل قطاع التنمية العمرانية والتنمية الحضرية والبنية الأساسية، من خلال تحسين المظهر الحضارى وتجميل الطرق والميادين العامة، وقطاع تنمية الإقتصاد والمجتمع المحلى عبر تعزيز ثقافة العمل التطوعى وتنمية مهارات الشباب ودعم المشاركة المجتمعية.

كما تتضمن المحاور قطاع البيئة والتكيف المناخى والتنمية الخضراء، من خلال التوسع فى زيادة الرقعة الخضراء ونشر الوعى البيئى والحفاظ على البيئة المحلية، إلى جانب قطاع التنمية السكانية والإجتماعية والصحية والرعاية المتكاملة، بما يدعم التماسك المجتمعى ويرسخ السلوكيات الإيجابية ويسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ويأتى الإجتماع فى إطار حرص محافظة أسوان على إستكمال البناء المؤسسى لإستراتيجية العمل الأهلى، وترسيخ نموذج للحوكمة التشاركية يجمع بين المحافظة ومؤسسات المجتمع الأهلى وشركاء التنمية، بما يسهم فى تحويل مخرجات الإستراتيجية إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ والقياس، وتعزيز إستدامة أثرها التنموى على مستوى المحافظة.

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