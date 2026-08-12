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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تعزيز التعاون بين محافظة أسوان وهيئة الأوقاف وتعظيم الاستفادة من الأصول المشتركة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

استقبل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وفدَ هيئة الأوقاف المصرية برئاسة الدكتور خالد الطيب، رئيس مجلس الإدارة، لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة والهيئة، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصلحة العامة.

وشهد اللقاء حضور أسامة رزق داود؛ نائب المحافظ، واللواء وئام سويلم؛ مساعد وزير الأوقاف، واللواء رماح السيد؛ السكرتير العام، والمهندسة مها شطا؛ مستشار رئيس هيئة الأوقاف، والمستشار القانوني للمحافظة؛ حسام الدين مصطفى، ومديري الشئون المالية والقانونية بالمحافظة.

من جانبه، أشاد محافظ أسوان بالدور المهم الذي تقوم به هيئة الأوقاف المصرية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة، بما يسهم في تعظيم عوائد الأصول الوقفية الكائنة بالمحافظة، مع تسوية التشابكات وتذليل العقبات للوصول لعلاقة منضبطة تحقق الحصر الدقيق للأوقاف والاستغلال الأمثل لها، ومواكبة خطط التنمية الوطنية، ومراعاة المصلحة العامة، واحترام الهوية البصرية للمحافظة في أي جوانب مقترحة للتعاون، وحفظ الحقوق لكل الأطراف وفق الأطر القانونية ذات الصلة.

وتخلل اللقاء اتفاق الجانبين على تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والمحافظة من تخصصات مختلفة لوضع خطط العمل ومعاييره، بما يحقق الغاية من هذا التعاون.

وزير الأوقاف أسامة الأزهري هيئة الأوقاف

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