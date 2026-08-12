قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملادينوف: خطة السلام تنص على عدم وجود أي دور لحركة حماس في إدارة قطاع غزة
بقرار من الرئيس السيسي.. أسامة ربيع يواصل ممارسة مهامه رئيساً لهيئة قناة السويس
السراج المنير.. الأوقاف تطلق مسابقة يومية عبر إذاعة القرآن الكريم
الأهلي يحسم عودة أكرم توفيق.. الإعلان خلال ساعات
الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على ممرضة في مركز طبي بالإسكندرية
محمد رمضان يحمس جمهوره لحفل الساحل الشمالي: أخيرًا هقابل جمهوري المصري
نتنياهو في ورطة.. قرار قضائي يهدد انتخابات الليكود ويضع الحزب أمام أزمة خطيرة
انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة
ساعر يكشف عن تحركات دبلوماسية لتوسيع الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل
الاحتلال الإسرائيلي يهدم 27 منشأة تجارية وصناعية وزراعية.. ويعتقل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية
"صدى البلد" يكرم أحمد ماهر.. فارس المسرح يكشف أسرار أزمة رأفت الهجان ورؤية النبي في المنام.. صور
في اليوم العالمي للشباب.. السيسي يوجه بإطلاق منصة وطنية تفاعلية لدعمهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يحمس جمهوره لحفل الساحل الشمالي: أخيرًا هقابل جمهوري المصري

رمضان
رمضان
يارا أمين

وجه الفنان محمد رمضان رسالة إلى جمهوره المصري، قبل حفله الغنائي المرتقب في الساحل الشمالي، مؤكدًا حماسه للقاء الجمهور بعد طول انتظار.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشور، وكتب: «أهلي وجمهوري المصري الأصلي اللي اللي هغزوا بحبه ولهجته العالم كله بإذن اللّٰه».

كما قال في منشوره: «أخيرًا وبعد طول انتظار من السنة للسنة.. الجمعة القادمة بإذن الله هقابل جمهوري المصري الغالي في حفلتي الجماهيرية الوحيدة كل صيف في جولف بورتو مارينا».

وأضاف: «ولأني مبغنيش في أفراح ولا مناسبات خاصة، مفيش فرصة غير حفلتكم.. اكتبولي هنا توقعاتكم لأغنية افتتاح الحفلة؟».

ومن المقرر أن يحيي محمد رمضان حفله يوم الجمعة 14 أغسطس في بورتو جولف بالساحل الشمالي، ضمن فعاليات Porto Golf Summer Festival، حيث يقدم مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، في حفل يجمع بين الغناء والاستعراض.

ويأتي الحفل ضمن موسم صيفي حافل بالحفلات الغنائية، بينما يواصل رمضان الترويج للحفل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا جمهوره بتوقع الأغنية التي سيبدأ بها الحفل.

الفنان محمد رمضان محمد رمضان الساحل الشمالي فيسبوك حفل محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

وزير التربية والتعليم

حقيقة إلغاء منهج اكتشف " Discover" لـ"طلاب إبتدائي" ..التعليم تحسم الجدل

بيزيرا

يعود إلى مصر .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن «بيزيرا»

محمود صلاح

بكى وطلب حسم انتقاله .. محمود صلاح يضغط للانضمام إلى النادي الأهلي

محسن صالح

رسالة غير متوقعة من محسن صالح لجماهير الزمالك

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

عبد الله السعيد

مفاجأة غير مُتوقعة.. إعلامي يكشف سر طلب عبد الله السعيد الرحيل عن الزمالك

ترشيحاتنا

الكابتن حسن عابد

الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة يضم المدير التنفيذي للاتحاد المصري إلى لجنة التطوير

شوبير

شوبير ينتقد قصر فترات قيد الناشئين: «بتوسعوا قاعدة الناشئين ولا بتقضوا على المواهب؟»

شوبير واكرامي

شوبير عن شريف إكرامي: اسمه ظلمه.. وأتوقع له مستقبلًا إداريا قويا

بالصور

سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني

من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي

صدى البلد يحتفي بمراد مكرم.. أسرار وحكايات عن الفن والرياضة والأكل | صور

مراد مكرم
مراد مكرم
مراد مكرم

أكثر 5 سيارات موفرة في البنزين "زيرو" موديل 2026

سيارات موفرة في البنزين
سيارات موفرة في البنزين
سيارات موفرة في البنزين

أسعار شيرى اريزو 5 المستعملة في مصر

شيرى اريزو 5
شيرى اريزو 5
شيرى اريزو 5

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد