محمد رمضان يحمس جمهوره لحفل الساحل الشمالي: أخيرًا هقابل جمهوري المصري

وجه الفنان محمد رمضان رسالة إلى جمهوره المصري، قبل حفله الغنائي المرتقب في الساحل الشمالي، مؤكدًا حماسه للقاء الجمهور بعد طول انتظار.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشور، وكتب: «أهلي وجمهوري المصري الأصلي اللي اللي هغزوا بحبه ولهجته العالم كله بإذن اللّٰه».

كما قال في منشوره: «أخيرًا وبعد طول انتظار من السنة للسنة.. الجمعة القادمة بإذن الله هقابل جمهوري المصري الغالي في حفلتي الجماهيرية الوحيدة كل صيف في جولف بورتو مارينا».

وأضاف: «ولأني مبغنيش في أفراح ولا مناسبات خاصة، مفيش فرصة غير حفلتكم.. اكتبولي هنا توقعاتكم لأغنية افتتاح الحفلة؟».

ومن المقرر أن يحيي محمد رمضان حفله يوم الجمعة 14 أغسطس في بورتو جولف بالساحل الشمالي، ضمن فعاليات Porto Golf Summer Festival، حيث يقدم مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، في حفل يجمع بين الغناء والاستعراض.

ويأتي الحفل ضمن موسم صيفي حافل بالحفلات الغنائية، بينما يواصل رمضان الترويج للحفل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا جمهوره بتوقع الأغنية التي سيبدأ بها الحفل.