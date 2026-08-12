بيراميدز يقترب من ضم مصطفى محمد.. الاتفاق مع نانت والقرار للاعب | خاص

توصل نادي بيراميدز إلى اتفاق مع نادي نانت الفرنسي بشأن التعاقد مع الدولي المصري مصطفى محمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب مصادر لـ"صدى البلد"، يكثف بيراميدز تحركاته في الوقت الحالي لإقناع مصطفى محمد بالعودة إلى الدوري المصري، والانتقال إلى صفوف الفريق، بعد التوصل إلى اتفاق مع النادي الفرنسي.

ويضغط مسؤولو بيراميدز على اللاعب؛ لحسم موقفه والموافقة على العودة إلى مصر من بوابة وصيف الدوري المصري في الموسم الماضي، خاصة في ظل رغبة النادي في تدعيم خط هجومه بصفقة قوية استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة في المفاوضات، مع استمرار محاولات بيراميدز لإقناع مصطفى محمد بالموافقة على إتمام الصفقة.