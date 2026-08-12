جامعة طنطا تستقبل طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني

تواصل جامعة طنطا، استقبال طلاب الثانوية العامة المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، حيث انتظمت أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني بمختلف المعامل المخصصة بالمجمع الطبي للكليات لتوفير كافة سبل الدعم والتيسير للطلاب وأولياء أمورهم.

توجيهات جامعة طنطا

وشهدت معامل التنسيق بجامعة طنطا إقبالاً من الطلاب وسط إجراءات تنظيمية دقيقة؛ إذ تم تجهيز القاعات والمعامل بأحدث أجهزة الحاسب الآلي المتصلة بشبكة إنترنت سريعة، إلى جانب توفير فرق فنية وإدارية متخصصة لمساعدة الطلاب في إدخال رغباتهم بالشكل الصحيح على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وتقديم الإرشاد الأكاديمي اللازم لاختيار الكليات المناسبة لهم.

تحرك تنفيذي عاجل

وحرصت إدارة الجامعة على توجيه أبنائها الطلاب بضرورة استيفاء رغباتهم بعناية ودقة وفقاً للحدود الدنيا المعلنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والاقليمي، والتأكد من طباعة استمارة الرغبات لضمان إتمام عملية التنسيق بنجاح خلال الفترات الزمنية المحددة للمرحلة الثانية.

وتؤكد جامعة طنطا التزامها الكامل بتقديم خدمات متميزة للطلاب الجدد طوال فترة مراحل التنسيق المختلفة، في إطار خطتها الاستراتيجية لدعم العملية التعليمية وتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب وأسرهم حتى إتمام عملية التنسيق الإلكتروني لجميع المراحل .