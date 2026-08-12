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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الأطباء تطلق البث التجريبي لموقعها الإلكتروني الجديد

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للأطباء بدء البث التجريبي لموقعها الإلكتروني الجديد، عبر الرابط: www.ems.org.eg، وذلك في إطار خطة النقابة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للأطباء.

وأكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتحسين جودة الخدمات وتقريب النقابة من أعضائها، مشيرا إلى أن النقابة تسعى إلى بناء منظومة تضع الخدمة والمعلومة في متناول الطبيب بسهولة وسرعة.

وقال الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن إطلاق الموقع يمثل خطوة أولى في بناء منظومة رقمية متكاملة، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في الخدمات الإلكترونية وربط النقابة العامة بالنقابات الفرعية واللجان المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد زهران، مقرر لجنة التحول الرقمي بالنقابة العامة للأطباء، أن المشروع ثمرة عمل جماعي كبير، مشيرا إلى أن الهدف هو أن تصبح النقابة أقرب إلى الطبيب في مختلف تفاصيل علاقته بها.

وأوضح زهران أن الموقع لا يزال في مرحلة البث التجريبي، مرحبا بملاحظات ومقترحات الأطباء، باعتبارها عاملا أساسيا في تطوير المنصة خلال المرحلة المقبلة.

أبرز خدمات الموقع الجديد

يقدم الموقع الإلكتروني الجديد لنقابة الأطباء مجموعة من الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية، تتمثل في:

  • حساب الطبيب الشخصي

يتيح للطبيب التسجيل باستخدام رقم القيد ورقم البطاقة، والاطلاع على بياناته المسجلة لدى النقابة، بما في ذلك التخصصات والدرجات وتواريخها، إلى جانب بيانات المنشآت الطبية المسجلة باسمه، بما فيها البيانات الملغاة.

  • بحث متطور عن الأطباء

إمكانية البحث عن الطبيب باستخدام الاسم أو رقم القيد، مع إظهار البيانات والتخصصات المسجلة والمحدثة.

  • البحث عن المنشآت الطبية

إمكانية البحث عن المنشآت الطبية وتحديد نوع المنشأة والمحافظة، والوصول إلى بياناتها بسهولة.

  • الدفع الإلكتروني

إتاحة سداد عدد من الخدمات النقابية إلكترونيا، ضمن خطة التوسع في الخدمات الرقمية وتقليل الإجراءات التقليدية

  • الدورات والرحلات والفعاليات

متابعة الأنشطة العلمية والاجتماعية ومواعيدها، مع إتاحة نشر أنشطة اللجان وأخبارها وصور فعالياتها مباشرة عبر المنصة.

  • أخبار النقابة أولا بأول

توفير أخبار وبيانات النقابة من مصدر رسمي واحد، بما يضمن وصول المعلومات إلى الأطباء بصورة أسرع وأكثر دقة.

  • التراخيص والاشتراطات

إتاحة القواعد والإجراءات والاشتراطات الخاصة بالمنشآت الطبية بصورة أكثر تنظيما وسهولة.

  • حجز الاستراحات إلكترونيا

وأكد الدكتور أحمد زهران أن العمل على تطوير المنصة مستمر، موضحا أن هناك خطة للتوسع في الخدمات الإلكترونية، لتتحول المنصة إلى بوابة رقمية متكاملة للنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان.

وتستهدف الخطة إتاحة نشر الرحلات والدورات والأنشطة والأخبار من مختلف اللجان مباشرة عبر المنصة، بما يعزز التواصل بين النقابة وأعضائها، ويوفر للطبيب خدماته ومعلوماته النقابية في مكان واحد.

نقابة الأطباء النقابة العامة للأطباء الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء الدكتور أبو بكر القاضي الأمين العام لنقابة الأطباء التحول الرقمي إطلاق الموقع الإلكتروني لنقابة الأطباء

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