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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسباب لون البول البرتقالي.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج إلى طبيب؟

لون البول البرتقالي
لون البول البرتقالي
أسماء عبد الحفيظ

يُعد لون البول البرتقالي من التغيرات التي قد تثير القلق، لكنه لا يعني بالضرورة وجود مشكلة صحية خطيرة، ففي بعض الحالات، يكون السبب بسيطًا مثل قلة شرب الماء أو تناول بعض الأطعمة والأدوية، بينما قد يشير تغير لون البول إلى مشكلة في الكبد أو القنوات الصفراوية إذا صاحبه ظهور أعراض أخرى، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

ما أسباب لون البول البرتقالي؟

1. الجفاف وقلة شرب الماء

يُعد الجفاف من أكثر الأسباب شيوعًا لتغير لون البول وزيادة تركيزه، وقد يصبح البول داكنًا أو مائلًا إلى البرتقالي، خاصة مع التعرق الشديد أو عدم الحصول على كمية كافية من السوائل.

وغالبًا ما يعود لون البول إلى الأصفر الفاتح بعد الحصول على كمية مناسبة من السوائل، إذا لم يكن هناك سبب آخر وراء تغير اللون.

2. بعض الأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تغير لون البول إلى البرتقالي أو البرتقالي المائل إلى الأحمر، ومن أشهرها بعض الأدوية المستخدمة لعلاج التهابات المسالك البولية، لذلك يجب الانتباه إلى النشرة الدوائية ومعرفة الآثار الجانبية للأدوية المستخدمة.

3. بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية

قد تؤدي بعض المكملات والفيتامينات إلى تغير لون البول، خاصة عند تناول جرعات مرتفعة من بعض الفيتامينات. وعادةً لا يكون تغير اللون وحده دليلًا على وجود مرض.

4. مشكلات الكبد أو القنوات الصفراوية

في بعض الحالات، يمكن أن يرتبط البول البرتقالي أو الداكن بارتفاع مادة البيليروبين نتيجة مشكلات تؤثر في الكبد أو القنوات الصفراوية.

ويزداد الأمر أهمية إذا كان تغير لون البول مصحوبًا باصفرار الجلد أو بياض العينين، أو براز فاتح اللون، أو حكة شديدة.

5. وجود مشكلة في المسالك البولية

قد يرتبط تغير لون البول أحيانًا بالتهابات أو مشكلات في الجهاز البولي، خاصة إذا صاحبه حرقان عند التبول، أو كثرة التبول، أو ألم أسفل البطن، أو رائحة غير معتادة للبول.

متى يكون البول البرتقالي علامة تستدعي الطبيب؟

يُفضل استشارة الطبيب إذا استمر لون البول البرتقالي رغم شرب كمية مناسبة من الماء، أو إذا ظهر معه أحد الأعراض التالية:

  • اصفرار الجلد أو العينين.
  • ألم شديد في البطن أو الظهر.
  • ارتفاع درجة الحرارة.
  • حرقان أو ألم أثناء التبول.
  • وجود دم في البول.
  • قيء أو غثيان مستمر.
  • تغير واضح ومستمر في لون البول دون سبب معروف.

 

ماذا تفعل عند تغير لون البول؟

إذا كان تغير اللون بسيطًا وحدث بعد قلة تناول السوائل أو التعرق، يمكن زيادة شرب الماء ومراقبة اللون. أما إذا استمر التغير أو صاحبه أي أعراض أخرى، فمن الأفضل عدم تجاهله واستشارة الطبيب لتحديد السبب.

وقد يطلب الطبيب تحليل البول، وربما تحاليل دم أو فحوصات أخرى وفقًا للأعراض والتاريخ الصحي.

أسباب لون البول البرتقالي لون البول لون البول البرتقالي هل انت مريض اعرف مرضك من لون بولك

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