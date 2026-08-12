إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

وجّه إيهاب المصري، نجم الكرة المصرية السابق، انتقادات قوية إلى عبد الله السعيد، لاعب وسط الزمالك، على خلفية أزمة مستحقاته المالية ورغبته في فسخ تعاقده مع النادي خلال الفترة الحالية.

وقال إيهاب المصري، في تصريحات إذاعية، إن عبد الله السعيد يبحث عن مصلحته الشخصية فقط، ولم يكن الانتماء هو العامل الأساسي في قراراته طوال مسيرته، على حد تعبيره.

وأضاف: «عبد الله السعيد بيدور على مصلحته فقط وعمره ما دور على الانتماء».

وتابع نجم الكرة المصرية السابق: «أنت خسرت جمهور الأهلي والإسماعيلي وحاليًا الزمالك»، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح في موقف صعب مع جماهير الأندية التي سبق له تمثيلها.

ووجّه إيهاب المصري رسالة إلى عبد الله السعيد، قائلًا: «لازم عبد الله يفكر في اللي جاي ويعرف هو عاوز إيه، لأنه خسر أغلب الجمهور المصري».

عبد الله السعيد يطلب فسخ تعاقده مع الزمالك

وتأتي تصريحات إيهاب المصري بالتزامن مع طلب عبد الله السعيد فسخ تعاقده مع الزمالك بالتراضي خلال الساعات الماضية، في ظل أزمة المستحقات المالية المتأخرة ورغبة اللاعب في حسم موقفه مع النادي وتسوية مستحقاته.

وأكدت تقارير أن السعيد طلب فسخ تعاقده مقابل التنازل عن مستحقاته الخاصة بالموسم المقبل، مع الاتفاق على جدولة مستحقاته المتبقية عن الموسم المنقضي، والتي تبلغ نحو 8 ملايين جنيه.

ويأتي طلب اللاعب في إطار محاولات الوصول إلى اتفاق نهائي مع إدارة الزمالك بشأن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، مع وضع آلية لسداد المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بالموسم الماضي.

ويترقب الشارع الرياضي خلال الفترة المقبلة موقف إدارة الزمالك من طلب عبد الله السعيد، وما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى اتفاق رسمي لإنهاء التعاقد وتسوية الملف المالي.