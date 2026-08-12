صفعة انتخابية لـ «ترامب».. القضاء الأمريكي يُجمّد قيود التصويت بالبريد

أصدر قاضٍ فيدرالي أمس الثلاثاء قراراً بمنع خدمة البريد الأمريكية من تنفيذ جزء من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي يهدف إلى تشديد قواعد التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر التي ستحدد السيطرة على الكونجرس.



وقد وسع الحكم الصادر عن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إنديرا تالواني في بوسطن نطاق أمر سابق أصدرته في يونيو والذي منع إدارة ترامب من تنفيذه في 23 ولاية ذات أغلبية ديمقراطية، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وقد حثتها العديد من جماعات حقوق التصويت على المضي قدماً ومنع خدمة البريد الأمريكية من تطبيق قاعدة مقترحة في أي مكان في البلاد تلزم الولايات بتقديم قوائم الناخبين واعتماد إجراءات اقتراع جديدة قبل أن تقوم وكالة البريد بتسليم الطرود.



لو لم تمتثل الولايات، لكانت خدمة البريد الأمريكية قد رفضت تسليم بطاقات الاقتراع وقد ادعى المدعون أن خدمة البريد الأمريكية لن يكون لديها أي أساس قانوني لمثل هذا الرفض.