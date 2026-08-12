صدمة للراحلين .. خبير لوائح يُحذّر اللاعبين من فسخ عقودهم قبل غلق القيد

حذر خبير اللوائح عامر العمايرة، اللاعبين المصريين من فسخ تعاقداتهم مع أنديتهم التي تشارك في بطولة الدوري الممتاز المصري، قبل غلق باب القيد للموسم الجديد، والمقرّر له يوم 15 أغسطس الجاري.

وكتب عامر العمايرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أي لاعب مصري هيقوم بفسخ تعاقده مع ناديه الذي يشارك بالدوري الممتاز المصري قبل غلق القيد يوم 15 أغسطس، لن يتم تسجيله بعد غلق القيد في أي نادٍ يلعب في الدوري الممتاز المصري، وذلك وفقًا للائحة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري».

وأوضح خبير اللوائح في تعقيبه أن هناك استثناءً يتعلق باللاعب المحترف القادم من خارج مصر، موضحًا: «يتم قيد فقط اللاعب الحر المحترف القادم من الخارج، والذي كان بدون نادٍ قبل غلق القيد في مصر».

وتأتي تصريحات عامر العمايرة بالتزامن مع استعداد أندية الدوري المصري للموسم الجديد، وقبل أيام قليلة من إغلاق فترة القيد، ما يجعل ملف اللاعبين الذين يسعون للرحيل عن أنديتهم أو فسخ عقودهم محل اهتمام كبير خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات مكثفة من الأندية واللاعبين لحسم الملفات التعاقدية وقوائم الفرق، قبل الموعد النهائي لغلق باب القيد في الدوري الممتاز.