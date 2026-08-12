«برنسيستي الصغيرة» .. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته

حرص الفنان محمد رمضان، على تهنئة ابنته الصغيرة بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب محمد رمضان: “الناس في عنيا مرة وانتي في عنيا ماتشا، سنة حلوة يا برنسيستي الصغيرة كنز”.

ويستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل جماهيري ضخم في العلمين يوم 14 أغسطس، في ليلة استثنائية تجمع الآلاف من جمهوره في أجواء مليئة بالحماس والطاقة والاحتفال.

ويقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، إلى جانب أحدث أعماله الغنائية، في عرض يجمع بين الموسيقى والاستعراض وأجواء الصيف المميزة.

أحدث أغاني محمد رمضان

وحققت أحدث أعماله الغنائية "حبيبي أنا من غيرك" إنجازا استثنائيا بدخولها القائمة العالمية، حاصدة المركز الـ 11 في تريند الأغاني العالمية.

وتخطت أغنية "حبيبي أنا من غيرك" حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط منذ طرحها على "يوتيوب".