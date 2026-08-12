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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

برشاقة ملحوظة .. آية سماحة تتألق في ظهور جديد لها عبر إنستجرام | شاهد

آية سماحة
آية سماحة
سارة عبد الله

شاركت الفنانة آية سماحة، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت آية سماحة بإطلالة أنيقة كاجوال، وخطفت أنظار متابعيها برشاقتها وجمالها.

وتعيش النجمة آية سماحة حالة من النشاط الفني اللافت خلال الفترة الحالية، حيث تتنوع أعمالها بين عروض سينمائية ومسرحية جديدة، وأخرى انتهت من تصويرها، إلى جانب مشروعات لا تزال قيد التنفيذ.

فعلى مستوى العروض السينمائية ، "الكلام على إيه؟" طرح يوم 14 مايو، والذي يجمعها من جديد بالنجم أحمد حاتم في ثنائي فني بعد نجاحهما السابق في مسلسل  "عمر أفندي".

آية سماحة صور آية سماحة انستجرام

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